"Erdoğan anket sonuçlarından memnun değil"

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anket sonuçlarından memnun olmadığını ileri sürdü. Özsoy, "Erdoğan anketlere bakıyor, sonuçlar kötü çıktığı için HDP'nin üzerine bu kadar geliyor. Erdoğan anket sonuçlarından memnun olsaydı bize karışmazdı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HDP ve DBP il başkanlıkları tarafından 16 Nisan'da yapılacak referandum için Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde halk toplantısı düzenlendi. Toplantıya HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Hişyar Özsoy, hakkında yakalama kararı çıkarılan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in hastanede tedavi gördüğünü ve kendisiyle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“İdris Bey hastaneden tahliye edildikten sonra öyle görünüyor ki, cezaevine tekrar gönderilecek. Biz yine itirazlarını yapacağız. Sonuç almaya çalışacağız. İdris Hoca'nın morali yerindeydi ve buna hazırlıklı. Türkiye'de Kürt siyasetinde olan herkes bir defa zaten cezaevine girmeyi göze almıştır. Soruyorlar Hişyar Hoca sen de gidecek misin? Merak etmeyin ben de gideceğim"

"CHP'nin 'hayır'ı kendine"

“İki eş başkanı, 13 milletvekili, 50'nin üzerinde belediye başkanı, 40 ilin il ve ilçe başkanları, 5 binden fazla insanı tutuklamışlar. Bingöl'de 10 tane AKP'liyi tutuklasalar, aralarında tek bir tane ciğerli çıkmaz, o il binasının kapısını açmazlar. Referandum'da 'Hayır' çıkarsa, merkez sağ kesinlikle yeniden dizayn edilecek. CHP bir mıhına vuruyor, bir nalına vuruyor. Bizim CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yok. CHP'nin 'Hayır'ı kendinedir. Hayır veriyorsa versin. Biz de istiyoruz versin. Ama CHP bu yüz yıllık Kemalist sistem kurulsun diye 'Hayır' veriyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. CHP, bizi yüz yıl geriye götürmeye çalışıyor. Erdoğan bizi 200 yıl geriye götürmeye çalışıyor. Padişahlık yapacak. Biz ileriye götürmeye çalışıyoruz"

"Erdoğan anketlerden memnun değil"

"Erdoğan anketlere bakıyor, sonuçlar kötü çıktığı için HDP'nin üzerine bu kadar geliyor. Erdoğan anket sonuçlarından memnun olsaydı, bize karışmazdı, HDP'nin üzerine bu kadar gelmezdi. Bingöl sokaklarında bize diyorlardı ki, 'Ceylanpınar'daki iki polisi neden öldürdünüz?' Bizim ne alakamız vardı Ceylanpınar'la ? Şimdi açığa çıkmış ki, FETÖ'cüler yapmış. O iki polis için gittiniz, savaş başlattınız. Koca barış sürecine 2.5 yıl emek verildi. Gittiniz dağıttınız, savaşı başlattınız. Gele gele bu noktaya geldik, darbe girişimi oldu. İç savaş tehlikesi var. Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti her şey allak bullak oldu. Yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz için biz bu duruma geldik"