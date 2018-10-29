Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılında cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’i ziyaret etti ve özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başkanlığındaki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde yer almış oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programın ikinci durağı Beştepe olacak.

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin ilanını 95. yıl dönümünde büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurunuzdayız.

(İstanbul'daki yeni havalimanı) Bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür.

Cumhuriyetimizin yıl dönümünü yeni havalimanımızı açarak kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."