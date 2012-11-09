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Erdoğan Anıtkabir'deki törene katılmıyor

Atatürk'ün öldüğü 1938'den bu yana ilk kez bir 10 Kasım töreni Başbakan olmadan yapılacak

09 Kasım 2012 23:11

 

Anıtkabir'de devlet erkanının katılacağı 10 Kasım töreni, 1938'den bu yana ilk kez başbakan olmadan gerçekleştirilecek.
 
Demokrasi Forumu için Endonezya'nın Bali Adası'na giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretini 1 gün daha uzattı. Başbakan Erdoğan, bugün Bali'den Brunei Sultanlığı'na geçti. Erdoğan'ın pazar günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
 
 

Şahin'den genelge: Gürültü yapma, yürüme!

 
 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de, 29 Ekim’den sonra yayımladığı genelgeyle basın açıklamalarına kurallar getirdi. Genelgeye göre eylemler 2 saati geçemeyecek, gürültü yapılmayacak ve yürünmeyecek.
 
Bakanlığın genelgesine göre, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 10 Kasım'da izin almaya gerek duymadan, önceden mülki idare amirine bilgi vermek şartıyla, Atatürk anıtına çekenk koyabilecek. Bakanlık tarafından valiliklere 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerine ilişkin gönderilen genelgede ise tüm mülki idare amirlerinin 10 Kasım'da Atatürk anıtına çelenk koymasının zorunlu olduğu belirtildi.
 

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