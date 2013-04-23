Erdoğan Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Başbakan Erdoğan, Anıtkabir’de düzenlenen törene katılmazken, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da 10 kişilik bir grubun protestosuna maruzkaldı.

Başbakanlık kaynakları, Erdoğan’ın soğuk algınlığı rahatsızlığının sürmesi nedeniyle doktorların, rüzgarlı havaya çıkmaması tavsiyesi üzerine Anıtkabir’deki törene katılamadığını bildirdi. Erdoğan’ın resmi programında Anıtkabir’deki törenlere katılması öngörülüyordu.



Geçen yıl da katılmamıştı



Erdoğan, geçen yıl da Anıtkabir’deki törene katılmamıştı. Erdoğan, soru üzerine, “9.5 yıldır bütün törenlere katılmış bir başbakan bir törene katılmıyorsa özel sebebi olmaz. Herhangi bir anlam giydirmeye gerek yok. Olay budur” açıklamasını yapmıştı.



Muhalefet liderleri Anıtkabir'de



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çiçek, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bazı bakan ve milletvekilleri Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi.

Çiçek'in, Atatürk'ün mozolesine "TBMM Başkanı" yazılı çelengi koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

TBMM Başkanı Çiçek, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93'üncü kuruluş yılında, emanetinizin emin ellerde olduğunu ifade etmek için Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız. Bize bıraktığınız emanetler ve kazandırdığınız değerler nedeniyle sizlere şükran borçluyuz. İlkeleriniz doğrultusunda ülkemizi huzurlu ve mutlu kılma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatımız olduğu bilinciyle ülkemizin geleceğini aydınlık kılmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin çağdaşları arasında en önlerde yer alması, insan hak ve hürriyetlerinin kökleşip kurumsallaşması, halkımızın refah ve huzurunun artması en önemli hedefimizdir. Bize bıraktığın emaneti hedefine ulaştırmak için bundan sonra da inançla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz ruhunuz şad olsun."

Nabi Avcı'ya protesto

Sabah saatlerindeki protokol töreninin ardından Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk koydu. Anıtkabir merdivenlerinden inerken Avcı'ya, "Bayrak nerede?" diye bağıran bir grup daha sonra slogan atmaya başladı.

Hürriyet.com.tr.'nin haberine göre, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Hükümet istifa" diye slogan atan vatandaşlar, alkışlarla protestolarına bir süre daha devam ettiler.

Oğuz Kaan Salıcı'dan Taksim'deki törene tepki

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda yapılan resmi törenlerin kısa sürmesine CHP’liler tepki gösterdi. Törenlerin 2 dakika 24 saniye sürdüğünü belirten CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı “Bu, çakma bir törendir” dedi.

Törenin 2 dakika 24 saniye sürdüğünü belirten Salıcı, bunun, 23 Nisan 1920'de o koşullarda açılan bir meclisin daha sonra kurduğu Cumhuriyet'in 93. yılına yakışmadığını söyledi.

Salıcı, kısa süren törenin yasak savmaktan başka bir şey olmadığını savunarak "Bu, çakma bir törendir. Bir işi bu kadar basiretsiz organize ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum" dedi.