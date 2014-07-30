Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde AKP'nin dağılıp dağılmayacağına ilişkin konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre, 'Sayın başbakanımızdan sonra parti dağılır mı?' sorusuna Yıldız, şöyle yanıt verdi:

Arkadaşlar, parti dağılmaz. Bir de bir şey söyleyeceğim, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya falan cumhurbaşkanı olmayacak. Türkiye 'ye olacak. Türkiye'nin içerisinde ve Türkiye'nin bütün problemlerine kayıtsız kalmayan bir cumhurbaşkanlığı profili sergileyecek. O yüzden bunun ayrısı gayrısı olmaz. Ama o güçlü bir lider olarak, kendisinden sonraki yapının oluşmasıyla alakalı da çok ciddi katkılar ortaya koydu. Ve kurumsal hafızasını AKP rahatlıkla kullanabilecek. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı da biz öngörmüyoruz. Şükürler olsun, şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalar birbirinden değerli birçok arkadaşımızın olduğunu ve çok tecrübelerin olduğunu gösteriyor. Bu manada sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan birisi olarak da hiçbir problemine kayıtsız kalmayacağını ve siyasi gelişmelerine kayıtsız kalmayacağını kendileri ifade ettiler. Partimizin kurucularındandır. Bütün bunların her birisi, bizim zenginliklerimizdir. O açıdan böyle bir temennide bulunanlar, partinin dağılmasıyla alakalı temennide bulunanların bence daha gerçekçi temennilerde bulunmasını ben tavsiye ederim. Şükürler olsun bizim böyle bir kaygı, böyle bir endişemiz yok. Biz kısık ateşte pişmiş ve çiğliğini atmış kurumsal bir hafızayız, bir partiyiz. O açıdan bu tür sıkıntılarımız bizim olmaz"