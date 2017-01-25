Erdoğan: Anayasa değişikliği kararını fazla uzatmadan vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği konusunda 'fazla uzatmadan' kararlarını vereceklerini söyledi.

Madagaskar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkeye dönünce hemen kararımızı vereceğiz ve bunu tekrar TBMM'ye göndereceğiz" dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'ndan tamamı geçirilen anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak düzenlemenin iptalini isteyeceklerini açıklamışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin bu başvurusuna ilişkin kararını kısa sürede vermesini umduğunu vurguladı.

Erdoğan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlığıyla ilgili gazetecilerin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesi'ne çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, "Kuzey Suriye'den tehdit aldığımız sürece oraya bakışımız farklıdır, tehdit almadığımızda bakışımız farklıdır. Şu an orada PYD var. Bunlar Türkiye için tehdit oluşturuyor" diye konuştu.