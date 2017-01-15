Erdoğan: Anayasa değişikliği doping etkisi yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Meclis'te görüşülmekte olan Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak” dedi. TBMM İç Tüzüğü'nün de değişmesi gerektiğini savunan Erdoğan "Hep söylerdim; ‘Şu içtüzüğün değişmesi lazım.’ Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye de varamazsınız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Borsa İstanbul 143. Kuruluş Yıldönümü Programı ve yeni hizmet binalarının açılış töreninde özetle şunları söyledi:

"Şu içtüzüğün değişmesi lazım"



"Tüm siyasi partiler, alanlarda hep ‘yeni anayasa’, ‘yeni anayasa’ dedi. Peki şimdi Parlamento’da dikkat edin ne tartışılıyor? Yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa, bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar, edep, adap hiçbir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engellemenin gayretleri içerisindeler. Hep söylerdim; ‘Şu içtüzüğün değişmesi lazım.’ Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye de varamazsınız.



"Anayasa değişikliği ile balarısı ol..."



Bir de dersini çalışarak gelen bir yapı yok, bir anlayış yok. Yani dünyada bunun uygulaması nasıldır? Bunu bilmiyor. Yani Amerika’da uygulama farklı olabilir. Latin Amerika’da farklı olabilir. Fransa’da yarı başkanlık farklı olabilir. Rusya’da farklı olabilir. Dünyadaki başkanlık sistemini uygulayan ülkelerinki bizim olmazsa olmazımız mıdır. Öyle bir şey var mı? Hayır ya. Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Bu anayasa değişikliği ile adeta bir balarısı ol. Bu yerden farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın.



Nihai kararı millet verecek



Benim tarihimden, geleneklerinden, göreneklerinden olan bir alt yapım var. Orayı esas almak suretiyle de bunu kalkar adeta miks eder. Böylece dünyaya yeni bir anlayışla çıkabiliriz, aslolan da budur. Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer; millet. Milli iradesi burada çok çok önemli. Şu anda milli iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam biterek ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra da millete gidecek yol açılır."