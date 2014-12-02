Erdoğan: Anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunacağız

19. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

'Hayat tarzı sunacağız'

“Taklit eden, takip eden her zaman bir adım geride kalır. Biz kendi medeniyet ve tarih birikimimizde biz olacağız, biz kalacağız.

İlim Çin’de de olsa, Amerika’da da olsa gidip alacağız. Çünkü biz, şuna inanan bir toplumuz, ilim Müslümanın yitiğidir nerede olsa gidip alacağız..

Ancak Çin’deki, Amerika’daki ilmi alırken, kendi özümüzden kopmayacağız. Başkalarına hayranlık duyan değil, kendi özüne hayranlık uyandıran gençler yetiştireceğiz. Demokrasinin, siyasetin ihtiyacı olan kendine güvenen gençlerdir. Biz biz olduğumuzda takip etmekten, taklit etmekten çıkacağız, takip edilen, öncü bir toplum olacağız.

Cumhurbaşkanı olarak en büyük arzum kendine güvenen gençlerimizin yetişmesidir. Geleceğe daha da umutla, güvenle bakıyorum.

Bizim gençlerimizi, ayrımcılıktan, horlamadan, nefret suçlarından uzak tutacak olan eğitim öğretimdir. Demokrasiyi, milli iradeyi, başkalarının tercihine saygı duymayı öğretecek olan da eğitim öğretimdir. Bunları tek başına kitaplara koymak yeterli değil. Irkçılığı en başta sınıfta öğretmenin yenmesidir. Aynı şekilde demokrasi ve milli iradeyi, başkalarına ve başkalarının değerlerine saygıyı kuru bilgi olmaktan çıkarıp, hayat tarzına dönüştürecek de öğretmenlerimizdir.

Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz.