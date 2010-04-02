Erdoğan 'Amerika' kararını bugün verecek

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidip gitmeyeceği konusunda, "Şu anda arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapıyorum. Öyle zannediyorum ki yarın (bugün) bu konudaki kararımı açıklayacağım. Gitme kararını vermem halinde Büyükelçimizi hemen göndereceğim" dedi.



Erdoğan, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nin açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, ABD'ye gidip gitmeyeceği ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın ABD'ye gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki soruyu, "Şu anda arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapıyorum. Öyle zannediyorum ki yarın (bugün) bu konudaki kararımı açıklayacağım. Gitme kararını vermem halinde Büyükelçimizi hemen göndereceğim" diye yanıtladı





Adana'da yeniden seçim önerisi



Başbakan Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal'ın, Aytaç Durak'ın görevden alınmasıyla boşalan belediye başkanlığı için, ''Adana'da yeniden seçim yapılsın'' teklifine de yanıt verdi.



"Türkiye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde yasalarımız, eğer bu seçimlerin yapılmasına müsaade ediyorsa biz AKP olarak her zaman 'hodri meydan' demeye hazırız. Bizim bu noktada hiçbir sıkıntımız yok" diyen Erdoğan, "Bunu Sayın Baykal da bunu bir inceletirse biz de inceleriz. Ve orada da biz kendisine diyoruz ki buyurun gelsin sizin ekibiniz de bizim ekibimiz de MHP de BDP de hepsi otursunlar konuşsunlar eğer hakikaten burada bir seçim yapılabiliyorsa hodri meydan, biz varız. Ama bildiğim kadarıyla böyle bir seçim yapılması mümkün değil" dedi.



Başbakan, "Burada mevcut, şu anda üzerinde bir çok dedikoduların, şaibenin olduğu zat, zaten bir çok eylemleriyle yargıda. Dolayısıyla bu konuda da benim konuşmam doğru değil, niçin aday yapmadığımız, bunlar zaten daha önce bellidir. Ve şu anda böyle bir sürecin içinde biliyorsunuz, belediye başkanı açığa alındığı zaman oradaki meclis üyeleri kendi içinde seçimi yapar, yargı eğer tutuklama kararını verirse ve tutuklama kararını verdiği andan itibaren de o zaman Meclisin burada kendi içinde vekaleti de kaldırarak, oraya belediye başkanını meclis kendi içinden atar. Benim bildiğim bu. Ama şu anda vekaleten atama ile ilgili bugün orada bir seçim yapılacaktı, 7 Nisana ertelendiğini duydum. '7 Nisanda bu seçim yapılacak' diyorlar, bildiğim budur" diye konuştu.



Seçim yenilenmeliCHP lideri Baykal: "Adana'da bir belediye başkanlığı seçimlerine gidilmeli."





Anayasa değişikliği



Bir gazetecinin, "Anayasa değişikliğiyle birlikte geçici 15. maddenin kaldırılmasının gündemde olduğunu" belirterek, "28 Şubat'ta darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin ve sivillerin hala yargı önüne çıkarılmamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Arkadaşlar Anayasa değişikliğiyle alakalı konu açık ve net. Ve artık Meclis'e de verildi. Şu anda Meclis Başkanımız Anayasa Komisyonuna gönderdi. Metin ne ise odur. Metnin dışındaki yorumlar sadece süreç içinde biraz mülahazadır" yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, anayasa değişiklik teklifinde imzası olduğu iddialarıyla ilgili olarak da, "Böyle bir Anayasa Komisyonu'na giden metin dosya yok. Mehmet Ali Bey'in de imzası yok. Bu çok çirkin birşeydir. Velev ki böyle olduğunu kabul edin, buradaki sayı 184'ün üstünde mi? Çok üstünde. Dert ne? Bu CHP'nin ön kesme, tıkama gayretidir" diye konuştu.



Referandum konusunda da, muhalefete seslenen Erdoğan, "Halk istemiyor bu değişikliği diyor. Oaman neden kaçıyorsun. Hadi gidelim halka. Onlar karar versin" dedi.



Erdoğan, "Bu işin çözüm noktası millettir" diye konuştu.





Baykal'ın Albay Çiçek'le görüştüğü iddiası



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Albay Dursun Çiçek ile görüştüğü yönünde basında haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bunu kendisi söylüyor. Artık herhalde yargı bunları adeta bir suç duyurusu olarak, medyada da yer aldığına göre, kabul edecektir. Medya ilgilileri bunu tespit etmişlerdir, yakalamışlardır. Şimdi bundan sonrası yargıya aittir. Savcılarımızın görevi nedir? Budur" diye konuştu.



Bir gazetecinin Baykal'ın böyle bir görüşmenin olmadığını ifade ettiğini anımsatması üzerine Başbakan Erdoğan, "O benim görevim değil. O yargının görevi. Yargı alır, bu konuda iddia makamı olan savcılık makamı. Ortada da buna ait belgeler, bilgiler var. Bu bilgi ve belgeleri de toparlar, değerlendirmesini yapar" dedi.





