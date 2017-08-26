Erdoğan: Alparslan, Fatih, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele ettiyse, 15 Temmuz'da biz de onlarla mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 'Anadolu'nun işgal' girişimi olduğunu beliretek "Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele ettiyse, 15 Temmuz'da biz de onlarla mücadele ettik" dedi.

"Tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür" diyen Erdoğan, "Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ, FETÖ piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullanmış oldukları araçtır." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sultan Alparslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde, "Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir" demiştir. Bu zafer bize yeni bir istikbal kazandırdı. Yaklaşık iki asır sonra da Osmanlı çınarı Anadolu'da kök salmaya, 7 iklim, 4 kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı.

Yazık sana titremeyen vicdana, yazık seni kurtarmayan insana. Ey Anadolu, sen ki asılarca hem Yavuz'u hem Yunus'u bağrında yaşattın. Sen ki düşmanlıkla bakanı bileğinle karşıladın. Bir asır önce senin kollarını kanatlarını budamakla kalmayıp seni yerinden sökmeye çalıştılar. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sarıldı ki tüm dünya şaştı kaldı.

Her tümseğinin altında bir şehit yatma pahasına da olsa Türk milleti bağımsızlığından ve namusundan vazgeçmedi. Anadolu'da hikâyemizin başladığı yeri yani Malazgirt'i asla unutmamalıyız.

Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Ülkemizde Malazgirt Zaferi uzun zaman ihmal edildi. Malazgirt'i devleti yönetenler unutsa da bu millet unutmadı. İşte çağrımızı yaptık ve bugün millet Malazgirt'te.

Anadolu'yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi, düşünen beyni her anlamda canlı hale getireceğiz. Malazgirt'i anlamayanlar bugün bizi ne için her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizi anlayamazlar.

Türk'üyle, Kürdüyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle tek milletiz. Biz et ve tırnak gibi tek milletiz. Tek vatan. Bayrağımıza eş bayrak, asla. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa topraktır. Kimse vatanımızı bölmeyi parçalamayı aklından geçirmesin.

15 Temmuz'da bir darbe girişimi gibi görüşen ama aslında bizi esir etmeye yönelik bir hamle ile karşılaştık. Bayrağımıza, ezanımıza ve geleceğimize sahip çıkarak bu işgal teşebbüsünü boşa çıkardık. Sultan Alparslan, Osmangazi, Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik.

Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ, FETÖ piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullanmış oldukları araçtır. Tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Kefenleri giymeye hazır mıyız? Ecdadımızın arkasından yürümeye hazır mıyız? "