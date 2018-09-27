İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya\'yı \"FETÖ\"yü terör örgütü olarak tanımaya çağırdı.

Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin internet sitesinde yer alan yazısında, \"Almanya Federal Cumhuriyeti\'nden temel beklentimiz, \'FETÖ\'yü, İngiltere\'nin yaptığı gibi, darbe girişiminin sorumlusu olarak tanımasıdır\" dedi.

Erdoğan yazısında, \"Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Refah ve ülkelerimizin geleceği için ortak çıkarlarımızı geliştirelim ve sorunlarımızı azaltalım\" dedi.

New York\'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda konuşma yapan Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump\'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin liderleri ile görüşüp, toplantılara katıldıktan sonra Almanya\'ya hareket etti. Erdoğan, devlet ziyareti için gideceği Almanya\'da STK temsilcileriyle bir araya gelecek.