T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan Almanya'yı "FETÖ"yü terör örgütü olarak tanımaya çağırdı

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'yı "FETÖ"yü terör örgütü olarak tanımaya çağırdı

27 Eylül 2018 13:20

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya\'yı \"FETÖ\"yü terör örgütü olarak tanımaya çağırdı.
Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin internet sitesinde yer alan yazısında, \"Almanya Federal Cumhuriyeti\'nden temel beklentimiz, \'FETÖ\'yü, İngiltere\'nin yaptığı gibi, darbe girişiminin sorumlusu olarak tanımasıdır\" dedi.
Erdoğan yazısında, \"Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Refah ve ülkelerimizin geleceği için ortak çıkarlarımızı geliştirelim ve sorunlarımızı azaltalım\" dedi.
New York\'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda konuşma yapan Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump\'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin liderleri ile görüşüp, toplantılara katıldıktan sonra Almanya\'ya hareket etti. Erdoğan, devlet ziyareti için gideceği Almanya\'da STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHACumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AlmanyaErdoğan Frankfurter Allgemeine ZeitungFederal CumhuriyetiErdoğanRefahNew York Birleşmiş Milletler Genel KuruluABD Başkanı Donald TrumpAlmanyaAlmanya STK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24