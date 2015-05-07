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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Almanya’ya gidiyor

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü Karlsruhe’de düzenlenecek “Gençlik Buluşması”na katılmak üzere Almanya’ya geleceğini duyurdu.

07 Mayıs 2015 18:59

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mayıs Pazar günü, birlik tarafından organize edilen 'Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Almanya'nın Karlsruhe kentine gidecek. UETD, Erdoğan'ın katılacağı buluşmanın DM Arena'da düzenleneceğini ve salona girişlerin öğleden sonra 13:00'te başlayacağını duyurdu. UETD'nin internet sitesinde, Erdoğan'ın aynı gün saat 19:00'da da Belçika'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katılacağı bilgisine yer veriliyor.

Alman medyasında, “Erdoğan gayrı resmi olarak seçim kampanyası yapmaya geliyor” şeklinde yorumlanan ziyarette UETD'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Avrupa'daki Türklere geçen yıl ağustos ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP için yasa dışı seçim kampanyası yaptığı yönündeki eleştiriler yoğunlaşıyor. CHP ve HDP Erdoğan'ı AKP'ye oy isteyerek tarafsızlığını kaybettiği iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na şikâyet etmiş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, başvurunun reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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