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Dünya

Erdoğan: Almanya'da neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Aynısı Fransa'da da olacak!

"IMF'ye 5 milyar dolar verecektik; vazgeçtiler"

07 Nisan 2018 21:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  ''Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlıyorsun bunların hesabını veremeyeceksiniz. Almanya’da neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Aynısı Fransa’da da olacak. Batı; bu terör belasından kurtulamayacak. Bu terör belasından kurtulamayacaksınız. Batı bu teröristleri besledikçe batacak'' dedi.

Erdoğan, 'IMF'ye artık bizim borcumuz yok. Onlar bizden istedi. 5 milyar dolar verecektik, sonra Türklerden para aldılar diye rezil olururuz diye vazgeçtiler.' ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Afrin'de 4000 teröristin etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Partisinin Denizli'deki il kongresinde halka ve partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bunlar biliyorsunuz bizim aramıza zaman zaman dargınlık, kırgınlık,  şu, bu sokmaya çalışıyorlar. Biz bu davaya gönlümüzü koyduk. Ve biz bu davaya  gönlümüzü koyarak yola çıktık. Çıkarken ne dedik, 'Uzun ince bir yoldayız,  gidiyoruz gündüz gece.' Gideceğiz gündüz gece inşallah çünkü bizim bir maksudumuz  var. O maksuda Rabb'imizin izniyile ulaşacağız. Kararlılığımız var, ulaşacağız  inşallah. Bizim bir rabiamız var, bu rabiamız da bizim 4 tane ahdimiz."

"Vatanımızı bölemeyecekler"

"İkincisi tek bayrak... Bayrağımıza alternatif asla öyle paçavralar,  maçavralar... Hani işte bu CHP Hakkari'de toplantı yapıyor. Bir tane Türk bayrağı  yok ve o toplantıyı da ismini vermeyeyim malum parti var ya o partinin desteğiyle  yapıyor. Çünkü oralarda bu tür mitingleri yapmak yürek işi yürek. Bu iş kürekle  olmaz, yürekle olur. Doğru dürüst oralarda teşkilat kuramıyorlardı. Fakat biz  kurduk, partimizi bombaladılar, A4'le, yıktılar, yenisini yaptık. Öbür tarafta  yıktılar, yenisini yaptık. Şehitlerimiz oldu, devam ettik. Niye? Çünkü biz bu işe  dava olarak baktık ve biz bu yolda bu davada asla taviz vermeyeceğiz. Ve 3, tek  vatan...780 bin kilometrekare tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, ne oldu terör  örgütü bölmek istedi değil mi, FETÖ bölmek istediği değil mi? Biz  yeri geldi  Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e indik. Ne dedim, 'İnlerine gireceğiz, inlerine.'  Girdik mi inlerine, onlar kaçtı, biz kovaladık.  Şimdi neredeler, Suriye'de. Son  aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve  dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200,  4 bin 300'ü bulur."

"Batı, bu teröristleri besledikçe batacaksınız"

"Umulmadık anda umulmadık yardımlar geldi. Ne tüneller açmışlar, yerin altında  hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur bir şirketi vardır, çimento üretir.  Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl  veriyor. Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra  teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını  veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte  bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da  olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız." 

"Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yoktur. Paralel devletmiş, bilmem ne devletiymiş. Paralel  devleti çok sevenler Pensilvanya'ya... Bilet ücretleri bizden Pensilvanya'ya...  Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan asla taviz yok ama ben  sizden bir şey istiyorum. Hani dedik ya fitneye, fesada asla fırsat vermeyeceğiz.  Kimki fitne fesat içindedir, kardeşinin diri diri yemiş olur. Biz ona fırsat  vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz."

"Birbirimizi makam mevki için sevmeyeceğiz, sadece Allah için  seveceğiz. Ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer neresi? Topraktan gelip  gideceğiz 2 metreküp yer. Oraya bizi yerleştirecekler hoca efendi, 'er kişi  niyetine, hatun kişi' niyetine diyecek. Cumhurbaşkanı, başbakan niyetine,  trilyarder niyetine demeyecek. Gömecekler, gömdükten sonra eğer  yetiştirebildiğimiz evlatlar var arkadan dualar gelir ama yoksa bir daha seni  hatırlamazlar bile. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer bunu başarırsak  ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının  sözleri ile tamamladı.

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