Erdoğan: Almanya'da neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Aynısı Fransa'da da olacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlıyorsun bunların hesabını veremeyeceksiniz. Almanya’da neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Aynısı Fransa’da da olacak. Batı; bu terör belasından kurtulamayacak. Bu terör belasından kurtulamayacaksınız. Batı bu teröristleri besledikçe batacak'' dedi.

Erdoğan, 'IMF'ye artık bizim borcumuz yok. Onlar bizden istedi. 5 milyar dolar verecektik, sonra Türklerden para aldılar diye rezil olururuz diye vazgeçtiler.' ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Afrin'de 4000 teröristin etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Partisinin Denizli'deki il kongresinde halka ve partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bunlar biliyorsunuz bizim aramıza zaman zaman dargınlık, kırgınlık, şu, bu sokmaya çalışıyorlar. Biz bu davaya gönlümüzü koyduk. Ve biz bu davaya gönlümüzü koyarak yola çıktık. Çıkarken ne dedik, 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Gideceğiz gündüz gece inşallah çünkü bizim bir maksudumuz var. O maksuda Rabb'imizin izniyile ulaşacağız. Kararlılığımız var, ulaşacağız inşallah. Bizim bir rabiamız var, bu rabiamız da bizim 4 tane ahdimiz."

"Vatanımızı bölemeyecekler"

"İkincisi tek bayrak... Bayrağımıza alternatif asla öyle paçavralar, maçavralar... Hani işte bu CHP Hakkari'de toplantı yapıyor. Bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyeyim malum parti var ya o partinin desteğiyle yapıyor. Çünkü oralarda bu tür mitingleri yapmak yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. Doğru dürüst oralarda teşkilat kuramıyorlardı. Fakat biz kurduk, partimizi bombaladılar, A4'le, yıktılar, yenisini yaptık. Öbür tarafta yıktılar, yenisini yaptık. Şehitlerimiz oldu, devam ettik. Niye? Çünkü biz bu işe dava olarak baktık ve biz bu yolda bu davada asla taviz vermeyeceğiz. Ve 3, tek vatan...780 bin kilometrekare tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, ne oldu terör örgütü bölmek istedi değil mi, FETÖ bölmek istediği değil mi? Biz yeri geldi Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e indik. Ne dedim, 'İnlerine gireceğiz, inlerine.' Girdik mi inlerine, onlar kaçtı, biz kovaladık. Şimdi neredeler, Suriye'de. Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."

"Batı, bu teröristleri besledikçe batacaksınız"

"Umulmadık anda umulmadık yardımlar geldi. Ne tüneller açmışlar, yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur bir şirketi vardır, çimento üretir. Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl veriyor. Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

"Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yoktur. Paralel devletmiş, bilmem ne devletiymiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya... Bilet ücretleri bizden Pensilvanya'ya... Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan asla taviz yok ama ben sizden bir şey istiyorum. Hani dedik ya fitneye, fesada asla fırsat vermeyeceğiz. Kimki fitne fesat içindedir, kardeşinin diri diri yemiş olur. Biz ona fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz."

"Birbirimizi makam mevki için sevmeyeceğiz, sadece Allah için seveceğiz. Ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer neresi? Topraktan gelip gideceğiz 2 metreküp yer. Oraya bizi yerleştirecekler hoca efendi, 'er kişi niyetine, hatun kişi' niyetine diyecek. Cumhurbaşkanı, başbakan niyetine, trilyarder niyetine demeyecek. Gömecekler, gömdükten sonra eğer yetiştirebildiğimiz evlatlar var arkadan dualar gelir ama yoksa bir daha seni hatırlamazlar bile. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer bunu başarırsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleri ile tamamladı.