“Erdoğan, Almanya'da miting yapacak” iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya ziyareti sırasında miting düzenleyebileceği iddia edildi. Erdoğan’ın talebi hakkında Almanya’dan cevap bekleniyor. Almanya’dan gelecek yanıt durumunda programın netlik kazanacağı ifade ediliyor

Gizem Karakış'ın Hürriyet'teki haberine göre, yetkililer bu buluşmanın adresi ve zamanı üzerinde çalışıyor. Erdoğan’ın, Türklerin yoğun yaşadığı Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’nin açılışında ülkede yaşayan Türkiye kökenlilere seslenebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu talebi hakkında Almanya’dan cevap bekleniyor. Almanya’dan gelecek yanıt durumunda programın netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Erdoğan son olarak 10 Mayıs 2015 tarihinde Almanya’nın Karlsruhe şehrinde DM Arena’da düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katılmıştı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Almanya, güvenlik gerekçesiyle Köln’de düzenlenen ‘Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi’nde Erdoğan’ın telekonferans yoluyla vatandaşlara seslenmesine izin vermemişti.