Erdoğan Almanya'da konuşma yapmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

Gabriel, "Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık" dedi.

Türk siyasetçilerin Nisan ayındaki Anayasa referandumu öncesinde Almanya'da düzenlemek istediği etkinliklerin bazıları iptal edilmiş, Türk siyasiler Almanya'da etkinlik düzenlenecek salon işletmelerinin ya da ilgili belediyelerin salonların gerekli koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle etkinlikleri iptal etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Alman basınında çıkan haberlerde G20 zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmiş, Erdoğan'ın konuşma yapmak için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmişti.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

dpa/SSB/HS

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