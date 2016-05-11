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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Almanya'da bir üst mahkemeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman avukatları işin peşini bırakmıyor. Erdoğan, komedyen Böhmermann'a destek veren Almanya’nın en büyük medya grubu Springer’in yöneticisi Döpfner’e karşı bir üst mahkemeye başvuruyor.

11 Mayıs 2016 23:49


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya’nın en büyük medya grubu Springer’in yöneticisi Mathias Döpfner arasındaki hukuki çekişme devam ediyor. Erdoğan’ın avukatı Ralf Höcker, müvekkilinin derhal Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne itiraz hakkını kullanacağını açıkladı. Köln Asliye Mahkemesi, Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhmermann’ın kendisi hakkında yazdığı “sövgü şiiri”ne açık destek veren Döpfner ile ilgili ihtiyati tedbir başvurusunu geri çevirmiş, yapılan açıklamada mahkemenin ifade özgürlüğü çerçevesinde bu kararı aldığı vurgulanmıştı.

“Bild” ve “Die Welt” gazetelerinin sahibi Alman medya devi Axel Springer AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Döpfner, “Welt am Sonntag” gazetesi için kaleme aldığı açık mektup ile Böhmermann’a destek çıkmıştı. Döpfner mektubunda “Her şeyden önce şunu söylemek isterim: Şiirinizi başarılı buldum. Kahkaha attım” ifadelerine yer vermişti. Döpfner ayrıca, Böhmermann’ın tüm ifadelerini, hatta hakaretlerini bile kendisinin saydığını yazmış ve hukuken de tüm bu söylemlere sahip çıktığını kaydetmişti.

Döpfner, Erdoğan'ın Böhmermann'ın şiirine destek verdiği için hakkında yasal yollara başvurması konusunda ilk kez konuştu. Böhmermann'a yazdığı destek mektubu nedeniyle pişman olmadığını belirten Döpfner, “Sayın Böhmermann'a yazdığım mektuptaki her kelimenin ve her virgülün arkasında duruyorum” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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