Erdoğan: Almanya teröre çanak tutan bir ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamındaki iade taleplerine karşı gösterdiği tavrı sert bir şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Erdoğan, Almanya'nın "teröre çanak tutan bir ülke" olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye yakın bir zamanda verdiği bir notayla uzun zamandır Almanya'da bulundukları bilinen FETÖ üyesi savcıların iadesini talep etmiştir. Almanya adalet bakanı bu talep konusunda FETÖ üyesi savcıların kesinlikle iade edilmeyeceğini söylemiştir. Bakan'a göre adli, yardımlaşma sadece ağır suçları kapsıyor siyasi gerekçeler bunu dışında kalıyormuş" dedi.

Almanya'nın bu yaklaşımı ve uygulamalarını "kaygıyla ve dehşetle" izlediklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Almanya, Sayın Merkel'e ben 4 bin dosya verdim. Daha sonra son görüşmemizde 'Sayın şansölye ben size 4 bin dosya vermiştim. Bunların akıbeti ne oldu?' dedim. Cevabı enteresandı: 'O dosyaların sayısı 4 bin 500 oldu' dedi."

Erdoğan, Merkel'e "Bu örgütün mensuplarını korumanızı halen anlamakta zorlanıyorum" dediğini aktardı ve Almanya'yı "Biz sizin bu duruşunuzdan endişeleniyoruz. Siz teröre çanak tutuyorsunuz çanak" diyerek eleştirdi.

Suriye ve Irak'ta yerleşmek için değil, bu ülkelerden gelen tehditledri orada durdurmak için bu ülkelerde bulunulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Eğer tehdit Suriye'den geliyorsa oradayız. Irak'tan geliyorsa Irak'tayız. Teröristlerin barındığı neresi varsa oradayız. Orada olacağız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasını yorumlarken, 'Türkiye'deki basın özgürlüğünün kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu' söylemişti.

Merkel "Hem benim için hem de federal hükümet için Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanması son derece endişe verici" demişti.