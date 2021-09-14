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Dünya

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le konuştu; Türkiye'nin yeni bir göç yükü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı

Erdoğan-Steinmeier görüşmesinde Afganistan ve göç meselesi ele alındı

14 Eylül 2021 15:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındığı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladığı aktarıldı. 

Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini de ifade etti.

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