Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le konuştu; Türkiye'nin yeni bir göç yükü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladığı aktarıldı.

Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini de ifade etti.