Erdoğan, Alman polisini 'PKK üyelerini korumakla' suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL ilanı sonrası ilk kez geldiği Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, PKK üyelerinin Alman polis teşkilatı tarafından korunduğunu söyledi.

Erdoğan, Almanya'da yapılan bir gösteri yürüyüşünü kastederek, "Alman polis teşkilatının araçları içerisinde ne yazık ki terör örgütünün mensupları oturuyor." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte orada onların sosyal demokrat, sosyalist partileriyle ne yazık ki buradan giden PKK terör örgütü mensupları onlarla birlikte yürüyüşler yapıyorlar. Onların polislerinin koruması altında yapıyorlar. Hatta hatta Alman polis teşkilatının araçları içerisinde ne yazık ki terör örgütünün mensupları oturuyor. Camdan da bölücü terör örgütünün posterini taşıyorlar. Böyle bir demokrasi, özgürlük, hak, hukuk olur mu?."

Cumhurbaşkanı, İsviçre'nin Bern kentinde geçtiğimiz hafta düzenlenen bir yürüyüşte açılan kendisine doğrultulmuş bir silah bulunan pankartla ilgili de konuştu:

"İsviçre'de parlamentonun önünde, dev bir poster üzerinde benim resmim var. Şakağıma silahı dayamış. 'Öldürün' diyor. Yürüyüşü yapanlar kim? PKK terör örgütüyle DHKP-C ve onların yanında onların sosyalist partisi. Allah'ın verdiği bu canı, ondan başka kimse alamaz. Ne bir an ileri ne bir an geri. Biz buna inanmışız. Yola çıktığımızda kefenimizi giydik, öyle yürüdük"

Diyarbakır Valiliği önünde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hayır" diyenlere terörist dediğini söylediği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini ifade ederek, "Ben 'hayır' diyene terörist demiyorum. Kandil, 'hayır' diyor. Bu sese dikkat edin, diyorum." dedi.