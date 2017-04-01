Erdoğan: Alman polis teşkilatının araçları içerisinde terör örgütünün mensupları oturuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Barışın, özgürlüklerin fedaisi biziz" dedi. PKK'ya "PKK terör örgütü yaptıklarımızı bombalıyor. Bunlar hain, alçak, bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor" sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, "Bu kardeşiniz yönetimde olduğu sürece, ne terör örgütünün çapulcuları ne de başka bir musibet size dokunamaz" diye konuştu.

Erdoğan, Almanya'da yapılan bir gösteri yürüyüşünü kastederek, "Alman polis teşkilatının araçları içerisinde ne yazık ki terör örgütünün mensupları oturuyor." dedi.

Erdoğan, belediyesine kayyım atanan Diyarbakır'da "Belediye başkanlığı zorla elinde alınmış biriyim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, anayasa teklifinde yer alan seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin "Onlar sizi Kandil'e gönderiyor, biz sizi parlamentoya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Barışın, fedaisi biziz! Özgürlüklerin fedaisi biziz! Biz sizi gizli saklı değil, alenen sevdik be! Biz Diyarbakır'ı seviyoruz seveceğiz.

Bu kardeşiniz yönetimde olduğu sürece, ne terör örgütünün çapulcuları ne de başka bir musibet size dokunamaz. Sizin hakkınıza el uzatmaya kalkan karşısında beni ve arkadaşlarımı bulur.

Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz. Diyarbakır bizim kalbmiz, bu coğrefyayı bizden koparmak isteyen, kalbimizi de bizden söküp almaya çalışıyor demektir.

Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. 16 Nisan, ülkemiz için de, Diyarbakır için de yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.

Türkiye son 3 yıldır çok zorlu günlerden geçiyor. Tarihin her döneminde varlığımıza yönelik saldırılara beraberce karşı koyduk. Diyarbakır'ın kardeşlerimin kafasını bulandırmak isteyen olmadı mı? Fitneleriyle sahte gülüş ve vaatleriyle ortaya çıktılar. Özellikle darbe dönemlerinde Diyarbakır'a yanlış yapılmıştır. Aslında bu dönemlerde ülkemizin her köşesinde insanlar sıkıntı çekmiştir. Bizzat ben Belediye Başkanlığı elinden zorla alınmış hapse düşmüş birisiyim.

2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yeni bir parti kurmaya karar verdik, adını adalet ve kalkınma kavramlarıyla ifade ettik. 2002'de başa gelince kolları sıvadık, hataları telafi ederek geleceği inşa etmenin içerisine girdik. Bir yandan demokraside ekonomide yaşanan sorunlar insanımızı adeta hayatından bezdirmişti. Biz süratli bir reform süreci başlattık. Yatırımları artırarak, dev projeleri hayata geçirrerek ülkemizi 3 kat büyüttük. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Eğitimde devrim gerçekleştirdik. Sağlıkta hastanelerimizi her türlü aracı gereciyle donatarak büyük bir dönüşüme imza attık. Diyarbakır Kayapınar'da da bir şehir hastanesinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda Türkiye'de 6 bin 100 km yol vardı, 19 bin km yol ilave ettik. Hızlı ten hatlarını kurduk, ulaşım devrimini gerçekleştirdik.

Doğalgaz müjdesi

Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerine bu yıl doğalgazı veriyoruz. PKK terör örgütü yaptıklarımızı bombalıyor. Bunlar hain, alçak, bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor. Sormak lazım, burada belediyeler elinizdeyken ne yaptınız? Kayyımlar atandı bakın her yer nasıl değişmeye başladı. Bir de bu aşk meselesi. Diyarbakır'ı şanına yakışır stadyuma da kavuşturmak istiyoruz. İnşallah bu yıl Ağustos ayında hizmete girecek. GAP'ın en önemli sulama projelerinde de Diyarbakır'ı 1 milyon alanı sulamaya açacak baraj ve tesislerin çalışmaları sürüyor.

Suriçi'ni Diyarbakır'a ve bölgemize yakışır hale getirmek istiyoruz. Çok sayıda tarihi eser olduğu için çalışmalar hassas ilerliyor. Bölgenin alt yapısı baştan sona yenileniyor. Sokaklar tümüyle elden geçiriliyor. Suriçine ilk etapta 44 sonrasında 2 bin Diyarbakır evi yapıp turizmin hizmetine sunacağız.

Belediyelere kayyım atanması

Belediye başkanlığı zorla elinde alınmış biriyim. Yasal yollardan yeni belediye başkanları, kayyumlar atanmaya başlandı, her yer nasıl değişmeye başladı.

Almanya'ya suçlama

İşte orada onların sosyal demokrat, sosyalist partileriyle ne yazık ki buradan giden PKK terör örgütü mensupları onlarla birlikte yürüyüşler yapıyorlar. Onların polislerinin koruması altında yapıyorlar. Hatta hatta Alman polis teşkilatının araçları içerisinde ne yazık ki terör örgütünün mensupları oturuyor. Camdan da bölücü terör örgütünün posterini taşıyorlar. Böyle bir demokrasi, özgürlük, hak, hukuk olur mu?."

İsviçre'de açılan pankart

İsviçre'de parlamentonun önünde, dev bir poster üzerinde benim resmim var. Şakağıma silahı dayamış. 'Öldürün' diyor. Yürüyüşü yapanlar kim? PKK terör örgütüyle DHKP-C ve onların yanında onların sosyalist partisi. Allah'ın verdiği bu canı, ondan başka kimse alamaz. Ne bir an ileri ne bir an geri. Biz buna inanmışız. Yola çıktığımızda kefenimizi giydik, öyle yürüdük"

Bizim muhatabımız sizsiniz. Ne kurslarla, ne tv yayınları ne diğer hususlarla ilgili endişeniz olmasın."

Diyarbakır'da turizm patlaması neden olmasın?

Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın, neden? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri.

Bu hain örgüt artık hiçbir vatandaşımızın evini başına yıkamayacak. Bu alçak örgüt hiçbir vatandaşımızın evladını zorla elinden alamayacak. Bu kalleş örgüt artık çocuğuyla, kardeşiyle, anası babasıyla tehdit ederek kimsenin siyasi iradesini rehin alamayacak. Alırlar, nerede alırlar? Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da, İsviçre'de alırlar ama Türkiye'de alamayacaklar.

Bugüne kadar en sağlanan haklarla ilgili en küçük bir endişeniz olmasın. Bütün bu yaptıklarımız ana sütünüz gibi helaldir. Biz söyleyecek sözü olan, projesi olan, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şartımız var; kimsenin elinde silah olmayacak, kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak.