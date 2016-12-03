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BBC Türkçe

Erdoğan: Alışverişimizi yerli parayla yapalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "dolarlarınızı bozdurun" çağrısını bugün de yineledi. Erdoğan, Rusya, Çin ve İran'a ticarette yerel para birimini kullanmak için teklif götürdüğünü de söyledi.

03 Aralık 2016 23:49

Türk Lirası, ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye devam ederken, hükümet bu kaybı durdurmak için çareler arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "dolarlarınızı bozdurun" çağrısını bugün de yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Çin ve İran'a ticareti dolar yerine yerel paralarla yapmayı teklif ettiğini de söyledi.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir alışveriş merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ticareti yerli parayla yapmayı teklif ettiğini belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Sayın Putin'e dedim ki; 'Artık alışverişimizi biz yerli parayla yapalım. Ben sizden ne alıyorsam sana Rus rublesiyle ödemesini yapayım. Sen de benden ne alıyorsan Türk Lirası ile bana ödemeni yap."

Aynı şeyi Çin'e ve İran'a da teklif ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makul karşılandı. Merkez bankalarımıza da talimatları verdik, bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri, bu yollarla inşallah yürütmeye çalışacağız" dedi.

Erdoğan, Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yaptığı "dövizlerin bozdurulması" çağrısını bugün de yineledi.

Erdoğan "Dolayısıyla tekrar tüm milletime sesleniyorum. 'Yastığının altında ne varsa para olarak söylüyorum, gel bunu altına yatır, gel bunu TL'ye yatır ve bununla beraber piyasayı düzenleyelim. Piyasayı bununla düzenlediğimiz zaman işte o çıkar şebekeleri değil o zaman ülkemiz kazanacak. O zaman millet kazanacak" diye konuştu.

Yılbaşından bu yana Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında yüzde 22'lik bir değer kaybı var.

Bu değer kaybının yarısından fazlası ise sadece son 50 gün içerisinde gerçekleşti.

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