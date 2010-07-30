Erdoğan aleyhine gösterilen video kovdurdu

T24 - Hava Harp Okulu’nda albay rütbesindeki bir öğretim üyesinin Başbakan Tayyip Erdoğan aleyhinde bir videoyu Harbiyeliler’e izlettiğinin anlaşılması üzerine komutanlarınca görevinden alındığı ve bir süre sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiği ortaya çıktı. İlginç olay İstanbul Yeşilyurt’taki Hava Harp Okulu’nda geçen güz-kış döneminde meydana geldi.





O.Z. isimli tarih öğretmeni derste görsel eğitim sırasında Başbakan Erdoğan’a aleyhte sözler içeren bir videoyu öğrencilere izletti. Bunun ardından öğrencilerden bazıları durumu aileleri dahil yakın çevresine aktardı. Kısa süre sonra da, öğrencilerden birisinin babası yaşanan olayı şikayet amacıyla okul yönetimine aktardı. Veli, “Öğrencilere böyle bir videonun seyrettirilmesinden dolayı rahatsızlık duyduk” dedi.







Gecikmeden soruşturma

Velinin bu şikayeti üzerine gecikmeden soruşturma başlatıldı. Öğretim üyesinin bilgisayarı dahil şahsi arşivi kontrol edildi. Kuvvetli şüphe doğması üzerine albay rütbesindeki öğretim görevlisinin önce derslere girmesi durduruldu. Sonrasında da kendisinin TSK ile ilişiğinin kesilmesi amacıyla emekli olması istendi. Konu ile ilgili titiz ve seri bir çalışma gösteren komutanlık da ayrıca olayla ilgili dava açtı. Hava Harp Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş ve kargo pilotu sağlayan, yer destek ünitelerine subay sağlayan ana atardamarı konumunda. Öğrencileri diğer okullardan farklı olarak seçilen, zorlu akademik, bedensel ve zihinsel kabiliyet sınavlarından geçen öğrenciler için de özel bir öğretim süreci uygulanıyor. Öğretim üyelerinin de özel olarak seçilmesine dikkat ediliyor.