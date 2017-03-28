Erdoğan: Alevi-Sünni ayrımı yapmadık, Kılıçdaroğlu da alevi; hem de bir siyasi partinin başında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de Hacıosman Metro istasyonu yanında CHP'nin 'hayır' çadırına yaptığı ziyaretinde bir kişinin "Siz Aleviler ile Sünnileri ayırıyorsunuz" sözleri üzerine "Biz kimseyi ayırmadık. Böyle bir ayrım varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi. Hem de bir siyasi partinin başında. Neyi eksik?" diye konuştu.

Kendisinin Dersim katliamını lanetlediğini ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katlima ilişkin bir şey söylmediğini de belirten Erdoğan, "Ben Dersim katliamını lanetledim. Ama o lanetleyemedi. Lanetlerse çünkü bir yerlere dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.