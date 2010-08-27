Erdoğan: Aldığım nemayla kirayı ödüyorum

T24- Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Havuzlu villada oturuyor” sözleriyle ilgili “Oturduğum villa arkadaşımın villası. Onun kiracısı olarak taşındık. Param bir özel finans kuruluşunda duruyor. Oradan elde ettiğim nemayla bunun kirasını ödüyorum” dedi.



Başbakan Erdoğan dün TGRT Haber’in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

BAŞÖRTÜSÜ SORUNU:



CHP, bu sorunu ben çözerim diyor. Bunlar peygambere hakaret edecek durumu da geldiler. Başörtüsü konusunda Belçika’da bana bu soruyu sorduklarında, Avrupa’da mahkemeler karar verirken her dinin bilirkişisine gider sorarlar demiştim. Batı böyle yapıyor bu işi. Anlaşılıyor ki bunlar amatör şehhülislamlığa soyunmuş. Bu işin Türkiye’de tek merkezi Diyanet İşleri’dir. CHP’nin üst yönetimi ne anlar bu işlerden. Bu sorun nedeniyle birçok kızımızın psikolojik dengeleri bozuldu, intihar edenler oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN GENEL AF SÖZÜ:





Sıla-ı rahim (akrabalara, yakınlara ziyaret, yardım)vardır. Kılıçdaroğlu bunu yapmakla güzel bir şey yapmış, kutlarım. Önemli olan bundan sonraki süreçtir. Genel af yetkin var mı? Şehitlerimizin ailelerinin feryadını kulak ardı edebilir misin? Böyle bir hakkı kendimde göremem. Böyle bir affa ilk önce ben karşı çıkarım. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin, bu yetkiyi kim verdi. Düşünce suçu, fikir suçunu konuşmak başka şeydir, teröristleri affetmek başka birşeydir. Fikir suçları için oturup konuşuruz.

DOĞUDA BAŞKA BATIDA BAŞKA:



Kılıçdaroğlu’nun bir huyu var. Doğuda başka batıda başka konuşuyor. Bizim karakterimizde öyle şey yok. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor, onu önüme getirecekler ona nihai şeklini vereceğim ona göre Diyarbakır konuşmamı yapacağım. Oradaki vatandaşlarımızın da bölgede yaptıklarımızı bilmesi lazım.





HAKARETE UĞRADIM:



Korku imparatorluğu oluştursaydım partime kapatma davası açılamazdı. En çok hakarete uğrayan başbakanım. Eleştiri bana kazandırır. Ama hakaret rahatsız eder. O odalar, dernekler benden cevap bulmasalar kimbilir neler yapacaklar. Bir tanesi bana mektup yazdı, sizin döneminizde şu kadar kazandım, 5 yıl öncesinde şöyleydim ama geleceğim yere gelemedim diyor.





HAVUZLU VİLLA İDDİASI:





İstanbul Belediye Başkanlığım dönemimde belediyenin Florya’da muhteşem bir köşkü vardı. Ben orada oturmadım. Nereden çıktıysam orada oturacağım dedim. Başbakan olduğum ana kadar orada oturdum. Ankara’da resmi konutta oturmadım. Subayevleri’nde kirada oturuyoruz... Bir arkadaşımızın (Çocukluk arkadaşı müteahhit Mehmet Gür) evi. Kirada oturuyorum diye beyefendi bir şey söylüyor mu? Florya’daki köşkte oturmadı diyor mu? 17 yıl bir firmanın distribütörlüğünü yaptım. Oturduğumuz yerde eniştem, kardeşim ve köylüm beraberiz... Şu anda benim oturduğum villa o arkadaşımın villasıdır. 5 tane ona düştü, 6-7 tane de toprak sahibinin. Bizim de arayış içinde olduğumuzu bildiği için sizlere maliyetine vereceğim dedi. Biz o sırada şirketi devrettik. Biz oraya onun evinin kiracısı olarak taşındık. Benim payıma düşen param da bir özel finans kuruluşunda durmaktadır. Oradan elde ettiğim nemayla bunun kirasını ödüyorum. Biz anlatmaktan onlar iddia etmekten bıkmadı. Şimdi kendisiyle ilgili durum ortaya çıktı. Şık olmadı. Onun manevrasını yapıyor.