"Erdoğan, Akşener'in bulunduğu hiçbir anketten birinci çıkamadı"

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak partiye katılan Koray Aydın, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan'ın birinci çıkamadığını ileri sürdü.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, 2019'da cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i göstereceklerini ifade etti. Aydın, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Herkes farkında değil, sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı 2 tura dönüştü. Ana muhalefet olursanız, 1. İle yarışacak duruma gelmiş oluyorsunuz. AKP’nin belli bir gücü var, karşısında diğer yüzde 50 bölüm var. Meral Hanım’ın halkta karşılığı olduğu kesin. Bizim kurduğumuz partiyi millet kuruyor. Bu partinin genel başkanlığı görevini Meral Hanım’a verdi. Bu işin oyun kurucuları olarak, Meral hanım aday olduğu yarışta ilk turda alınamayacağı kesin. İkinci turda da kesin kazanacağını düşünüyorum, inanıyorum. En çok da dindarlardan oy alacağını düşünüyorum. Dindarlar büyük bir çıkış arıyor… 2002’de zamanın ruhu AKP’yi iktidar yaptı. Millet doğru düzgün ismini bilmiyordu. İnsanalar artık en değerli varlığı olan hürriyetin elinden alındığını söylüyorlar. AKP seçmeninin kafası karma karışık."

"Anketlere göre; Tüm partiler kendi adayını çıkardığı takdirde bile Erdoğan ilk turda seçilemiyor. İkinci tura da Akşener’in çıkacağı kesin görülüyor. Bu turda Erdoğan, Akşener karşısında kazanamaz. Tayyip bey 15 yıldır ülkeye hizmet ediyor. Güzel yaptığı şeyleri de görmezden gelmek olmaz. Ancak isteyen herkesle Meral Akşener’in seçimi kazanacağına dair iddiaya girerim."