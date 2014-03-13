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Erdoğan AKP'nin oy oranını açıkladı

Başbakan Erdoğan, AKP'nin son anketlerde ortaya çıkan oy oranını açıkladı

13 Mart 2014 01:39

Başbakan Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesi medyaya yansıyan farklı şirketlerin anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye yerel seçim havasından çıkmış diyebilir. Genel Seçim havası var. Partimiz şu anda 45-50 aralığında bir yeri koruyor" dedi.

Kanal 24'te Star gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu'nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, 4 tane araştırma şirketi ile çalıştıklarını belirterek, "yerel seçim için böyle bir oy çok çok ideal bir oy. Yerel seçimde sonucu adaylar da belirliyor. Aday başarılı ise onu tercih ediyor" ifadesini kullandı.

 

'İzmir'de baş başa oynuyoruz'

 

İstanbul ve Ankara'da açık ara önde olduklarını belirten Erdoğan, İzmir için de Binali Yıldırım'ın CHP adayıyla başba baş olduğununu söyledi. Erdoğan İzmir'le ilgili, "Binali bey başa baş oynuyor. Binali Bey de İzmir'i alacak umudunu taşıyorum. CHP'nin adayı Binali Bey'le asla yarışamaz. Binali Bey, merkezi yönetimin İzmir'e verdikleri yanında orada projeleriyle konuşuyor" ifadelerini kullandı.

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