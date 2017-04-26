Erdoğan: AKPM'nin kararı siyasi, tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi yeniden denetlemeye alması kararını 'siyasi bir karar' olarak yorumladı ve Türkiye'nin kararı tanımayacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Erdoğan, "İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır ve geçmiştir" dedi.

Kararda ayrıca, Türkiye'ye yönelik 35 maddeden oluşan tavsiyeler de yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM kararı sonrasında "Atılması gereken adımlara karar vereceğiz" demiş, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik ise oylamayı 'Tarihi bir hata' olarak yorumlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters röportajında Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğine de değinerek Brüksel'in üyelik sürecini daha da geciktirmesi durumunda Türkiye'nin farklı arayışlara yöneleceğini ifade etti ve bir kez daha Türkiye'nin AB müzakerelerinin referanduma götürülebileceğinin sinyalini verdi:

"Samimiyseler, AB'den sorunlu bakanım dahil olmak üzere, dışişleri bakanımız dahil olmak üzere, oturulur ve bir an önce bu iş hallolur. 'Bunu halletmeyeceğiz, biz bu işi 3 sene 5 sene daha sallayacağız' derlerse bize de yapacağımız tek bir şey kalıyor. Millete gitmek."

Referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere örneğini veren Erdoğan, "İngiltere Brexit kararını çıkardı mı? Çıkardı. Şu anda çok da rahat, huzurlu bir şekilde geleceğe yürüyorlar. Belki şimdi bunu başka ülkeler takip edecek. Buna hayır diyemeyiz" diye konuştu.

Erdoğan sözlerine "AB bir dağılma süreci içerisine girmiştir. Bir tane iki tane ülke AB'yi ayakta tutamaz. Bunu bilmeleri lazım" diyerek devam etti.