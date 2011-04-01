-ERDOĞAN AKPM GENEL KURULUNDA KONUŞACAK STRASBOURG (A.A) - 01.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kuruluna hitap edecek. AKPM Başkanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak 12 Nisanda Strasbourg'a gelecek olan Başbakan Erdoğan, Avrupa Konseyi yetkilileriyle de temaslarda bulunacak. Başbakan Erdoğan, son olarak 6 Ekim 2004 tarihinde AKPM genel kuruluna hitap etmişti. Bu arada, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez, AKPM genel kurulunun ilkbahar toplantılarına konuşmacı olarak davet edildi. Görmez, 12 Nisanda ''kültürel diyaloğun dini boyutu'' konulu oturumda, diğer dinlerin temsilcileriyle birlikte genel kurula hitap edecek. Yine aynı gün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, genel kurula hitap edecek, dönem başkanı olarak Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi verecek.