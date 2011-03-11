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Dünya

ERDOĞAN AKPM GENEL KURULUNDA KONUŞACAK PARİS (A.A)

11 Mart 2011 18:12

-ERDOĞAN AKPM GENEL KURULUNDA KONUŞACAK PARİS (A.A) - 11.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) nisan ayı genel kurul toplantılarına konuşmacı olarak davet edildi. Erdoğan'ın, 13 Nisan'daki genel kurulda, ''medeniyetler ve kültürlerarası diyalog'' konulu oturumda konuşma yapması bekleniyor. Başbakan Erdoğan ile birlikte, "Medeniyetler İttifakı"nın diğer eşbaşkanı İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da aynı oturuma konuşmacı olarak davet edildi. Erdoğan'ın Strasbourg ziyareti sırasında, Avrupa Konseyi yetkilileriyle de görüşmesi planlanıyor.  Başbakan Erdoğan, 6 Ekim 2004 tarihinde AKPM genel kurul oturumumda bir konuşma yapmıştı.

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