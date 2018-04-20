Erdoğan, AKP'li vekilleri erken seçime böyle ikna etmiş: Laf ağızdan çıkmıştı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li milletvekillerini "Laf ağızdan çıkmıştı, süreci uzatamazdık” diye ikna ettiği öğrenildi.

Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, erken seçim açıklaması öncesi partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran’da yapılmasının gerekçesini “Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında böyle bir açıklama yaptı. Laf ağızdan çıkmıştı, süreci uzatamazdık” diye açıkladı.

Milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı toplantının sonuncusunu dün (19 Nisan 2018) yapmayı planlayan Erdoğan, erken seçim kararı alınması üzerine tüm milletvekilleriyle bir araya geldi.

Vekillerden davaya inanarak çalışmalarını isteyen Erdoğan, “Davaya inanmayan ya kendisi trenden iner ya da zamanı geldiğinde biz indiririz. Şu an saygıyla andıklarımız var ama adını dahi telaffuz etmek istemediklerimiz var. Ben varsam AK Parti olur, ben yoksam olmaz anlayışını kabul edemeyiz, buna asla izin veremeyiz. Önceki dönem milletvekillerimiz, listede yer alacak adaylarımızla birlikte topyekûn çalışalım” dedi.

Seçime hazır olduklarını anlatan Erdoğan, seçim sürecinde AKP ve MHP arasında sıkıntı yaratabilecek, kırgınlık ve ayrışma oluşturabilecek söylemlerden uzak durulmasını istedi ve “AKP, MHP’lileşti, MHP AKP’lileşti gibi söylemlere itibar edilmesin” diye konuştu. Milletvekillerine Meclis çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da TBMM Genel Kurulu’nun 15-20 Mayıs’a kadar çalışacağını, bu sürede Meclis gündeminde bulunan tasarılar ile uyum paketinin çıkarılacağını söyledi.

"Müziklerimiz bile hazır"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekillerle yaptığı toplantının ardından, genel merkezde uyum yasaları için oluşturulan üst komisyonun üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantıdan çıkacak düzenlemenin Milli Mutabakat Komisyonu’na gideceğini, orada görüşüldükten sonra hızla TBMM’ye sevk edileceğini bildirdi. Muhalefet partilerinin baskın seçim eleştirilerine tepki gösteren Ünal, AKP’nin seçime ne kadar hazır olduğu sorusu üzerine seçim müziklerinin dahi büyük oranda hazır olduğunu söyledi. Ünal, partinin en son yaptırdığı anketin sonucunun sorulması üzerine, “En son yapılan anketi paylaştık. Ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu” dedi. Partinin kampanya sürecinin 15 Mayıs’ta başlayacağını anlatan Ünal, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın katılacağı büyük mitingler olacağını bildirdi.

"İyi Parti" yorumu

Ünal, İYİ Parti’nin seçime katılması için bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine, “Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin 24 Haziran’da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” dedi