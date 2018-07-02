"Erdoğan, AKP MKYK'de listelerde sorun olduğunu söyledi, 'Kongreyi öne çekelim' dedi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında 24 Haziran'daki seçimlerden alınan sonuçların önemli olduğunu, ancak sorunların da olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan'ın MKYK'de 'Kongreyi öne çekelim' ifadesini kullandığını iddia etti.

Erdoğan 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turdan seçilmiş AKP'nin oylarında ise dikkat çeken düşüş yaşanmıştı.

Selvi'nin "Yeni dönemin ipuçları" başlığıyla (2 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

24 Haziran seçimlerinin ardından yapılan ilk MKYK toplantısında Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz sonuçlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıyor.

Ama sonuçlar geniş bir müzakereye açılmıyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli değerlendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda sonuçlanması ve AK Parti’nin birinci parti olarak çıkmasının önemli olduğunu vurguluyor. Ama, “Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız lazım. Partiyle ilgili sorunlar var. Listelerde de hatalar oldu. Başka hatalar da var. Bu sorunları gidermemiz lazım” diyor. Sorunlara işaret ederken, kimseyi sorumlu tutan bir yaklaşım içinde olmuyor.

Erdoğan, sandıktan çıkan mesajı doğru okuyan, siyasetin gerçeklerini gören bir lider olduğu için girdiği 13’üncü seçimi de kazanıyor. 16 Nisan referandum gecesi tebrik etmek için arayanlara, “Asıl önemli olan 2019 seçimleri” demişti. O zaman erken seçim gündemde değildi. Yüzde 51/49 dengesinin ne olduğunu o gece çözmüştü. Seçim gecesi konuşma yapmak üzere balkona sadece eşiyle birlikte çıkması ve “Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık” demesi de boşuna değildi.

Bu mesajın ilk gereği yeni hükümetin kuruluşunda yansıtılacak. MKYK toplantısında yeni hükümet kuruluşuna değinilmiyor ama Erdoğan’ın yaklaşımından yeni kabinede en fazla birkaç bakanı değerlendireceği anlaşılıyor.

Kongre ve yerel seçim talimatı

Kongrenin öne çekilmesi teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geliyor. Erdoğan, “Partiyle ilgili sorunlar çok önemli. Partiyle ilgili sorunları gidermede kongre çok önemli olacak. O nedenle kongre tarihini öne çekelim. Kongrede partimizi yeniden yapılandıralım” diye konuşuyor.

Eylül ayında yapılması planlanan AK Parti Kongresi 18 Ağustos’a çekiliyor. Erdoğanardından yeni hedefi ortaya koyuyor.

“Kongre sonrası yerel seçim çalışmalarına hız vereceğiz. Seçim atmosferinden çıkmayacağız. Tüm gücümüzle yerel seçimlere odaklanacağız. Partiyle ilgili sorunları gidermemiz lazım. Mahalli seçimlere böyle gidemeyiz. Yerel seçimlere hazırlıklı olmalıyız. Yerel seçimlerde adaylar çok önemli olacak” diyor.

Erdoğan, iki önemli değişikliğe hazırlanıyor.

1- 8 Temmuz’da yeni hükümeti kuracak.

Cumhurbaşkanı’nın milletvekili seçilen bakanlardan birkaç ismi alması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis başkanlığı neredeyse kesinleşti. Binali Yıldırım AK Parti-MHP, ‘cumhur ittifakı’nın Meclis başkanı olacak. AK Parti Grup Başkanlığı için de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ismi ön plana çıkıyor. 16 bakandan oluşacak kabinede yeni isimler yer alacak.

2- 18 Ağustos’taki kongrede ise AK Parti yönetimi yenilenecek.

Bu arada Erdoğan, MHP’yle ilgili önemli bir uyarıda bulunuyor. “Cumhur ittifakı devam edecek. MHP’yi kıracak söz ve davranışlardan uzak durun” diyor.