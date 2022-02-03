Erdoğan, AKP’li milletvekillerini uyardı: MHP’ye, BBP’ye karşı olabildiğince olumlu olun, sakın olumsuz şeyler söylemeyin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantısında Millet İttifakı çatısı altında toplanan muhalefeti "yıkım ekibi" olarak nitelendirdi. “Cumhur İttifakı çok değerli, gözümüz gibi sahip çıkmalıyız" diyen Erdoğan, “MHP’ye, BBP’ye karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeliyiz. Sakın olumsuz şeyler söylemeyin” diye uyardı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın kulis haberine göre, Erdoğan vekillere yönelik şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı çok değerlidir ve korunması gerekir. MHP'ye yönelik tepkiler, yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. MHP’ye, BBP’ye karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeliyiz. Sakın olumsuz şeyler söylemeyin. Muhalefet nifak çıkarmak için her şeyi yapıyor. Biz onlar gibi değiliz. Azami müştereklerimiz var. Ülkemiz için gayret sarf ediyoruz. Onların içinde ise fikri beraberlik bile yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için biraradayız, onlar imha için. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız lazım."

Bir vekilin “seçim sathı mahallindeyiz” ifadesine sert yanıt: Ne seçimi! Hayır, ne alakası var

Erdoğan'ın, bir milletvekilinin "seçim sathı mahallindeyiz" ifadesini kullanması üzerine, "Ne seçimi! Hayır, ne alakası var. Seçim 2023'te zamanında yapılacak. Ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız" dediği öğrenildi.