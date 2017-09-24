Erdoğan AKP İl Başkanlığı'nda yapılan istişare toplantısına katıldı; Topbaş kapıda karşıladı

13 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş'ın istifa etmesi sonucu boşalan koltuk için belediye meclisinde grubu bulunan partiler, çalışmalarına başladı. AKP'li İBB Meclis üyelerinin, yeni adayı belirlemek için yapacağı toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün (24 Eylül 2017) öğle saatlerinde AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Erdoğan'ı burada Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili meclis üyelerine gönderdiği mesajda, herkesin toplantıya katılmasını istedi. Selim Temurci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli İBB meclis üyemiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 24.09.2017 pazar saat 13.00’te İl Başkanlığı’nda genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Gerekli katılımı göstermenizi rica ederim.”

Erdoğan'ın katılımıyla 14.30'da başlayan genel istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.