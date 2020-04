Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları'na seslendiği toplantıda yeni kurulan partilere ilişkin konuştu. Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AKP'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun dışında hiçbir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha güçlü bir şekilde oturuyor. Karşımızdakilerin her tutumu Türkiye'nin AKP hizmetilerine daha uzun yıllar ihtiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor. Türkiye'de sırf AKP'ye ve şahsımıza düşmanlığı sebebiyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. Bu kesim sırf bizim zarar görme ihtimalimize binaen sözleri ve tutumlarıyla düşmanlarımızı sevindirmekten çekinmiyor. Bunların en başında CHP zihniyeti geliyor. Bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP gibi toplantılarda okunan İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başladı. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak tehlikeli bir oyun oynuyor. Maalesef milli iradenin tecellisi olan Meclis kürsüsüne de bu kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar. Milletimize saygımız gereği verdiğimiz cevaplar CHP ve başındaki zat tarafından sahnelenen tezgahı görmediğimiz anlamına gelmiyor. Partimize ve şahsımıza olan kinleri sebebiyle sadece belirli kanalları izleyip sadece belirli gazeteleri okuyanlar bunların gerçek olduğunu sanıyorlar. Tek bir an üzerinden gerçekle ilgisi olmayan sloganlar üretip birbirlerini gaza getirenleri biraz üzüntü biraz da acımayla seyrediyoruz. Bunların çoğu 17 yıldır bizim yıkılmamızı bekleyerek gençlikten ihtiyarlık çağlarına ulaştılar. Halbuki harcadıkları zaman ve enerjiyi hayırlı bir işe vakfetseler belki halkın gönüllerine girme şansları olabilirdi. "

"Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırabilen kuşaklar günümüzün anlamını çok daha iyi biliyor. Gençlerimizin de okuyarak, dinleyerek gördüğüne inanıyorum. Bizim de 2002 Türkiye'si ile bugünü karşılaştırma nedenimiz budur. Tabii bugüne kadar yaptıklarımızı anlatmak işin yarısıdır. En az bunun kadar önemli olan husus özellikle gençlerimize gelecekleri için ne söylediğimizdir. Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme, projelendirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek parti AKP'dir. Bunu sürdürdüğümüz sürece milletimiz de yönetme sorumluluğunu asla bizden almayacaktır. Milletimizin içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da eski dönem siyaset yöntemlerine artık karnı toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sahnedeki komedyen misali herkes kumpanyayı seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Ülkeye hizmet için yürünen yol uzundur. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AKP'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun dışında bir işe yaramıyor. Davası inancı, milleti olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor çünkü önümüzde 2023, 2053 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var."

"Tüm il başkanlarıma sesleniyorum; gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulun. Aynı heyetlerle aynı ekiplerle yürümeye mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dinamik bir yapıyla yürümeye mecburuz. Bunun için illerimizde ilçemizde Ömer'leri, Hatice'leri bulacağız ve kadrolarımızı oluşturup delegelerimizin önüne böyle çıkacağız. Halkımız, "AKP gerçekten eski Türkiye'nin partisi değil, sürekli hücrelerini yenileyen bir parti" bunu görmesi lazım. Mevcut kadroları tamamen tasviye edelim gayesinde değiliz."

"Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar önemli ama çok önemli gündem konuları var. Bunların arasında ihmal edilmemesi gereken konulardan biri de tabi afetlere hazırlık meselesidir. 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ ve Van depremlerinin ardından 23 Şubat'ta yeni bir deprem felaketi yaşandı. Hemen her gün büyüklü küçüklü pek çok deprem yaşıyoruz. Her deprem haberi bize potansiyel tehditi hatırlatıyor. Ülkemizin her yerinde bina alt yapımızda radikal değişikliklere gitme mecburiyetindeyiz. Bugün yıkmaktan, güçlendirmekten imtina ettiğimiz her yapıyı depremin yerle bir edeceği açıktır. Son bir asırda 57 büyük deprem yaşamış ülke olarak bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. Sürecin tüm tarafları bu yükü paylaşmadan arzu ettiğimiz hızda dönüşüm gerçekleştiremeyiz. Yatay mimari esasında dönüşüm yapmak için tüm tarafların fedakarlığı gerekiyor. Kentsel dönüşümün yükünü hep beraber paylaştığımızda kısa sürede temel sıkıntıları çözebiliriz aksi takdirde yıllarca meseleyi konuşur ama yol katedemeyiz."

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023'te belediye başkanlığı seçimi 2024'te yapılacak. Önümüzde sözleri yerine getirebilmek için 2-3 yıllık vaktimiz var. Zaman su gibi akıp gidiyor. Krizin biri bitmeden diğerinin başladığı bir dünyada bu durum mesaimizi sıkıştırıyor. En çok dikkat etmemiz gereken mesele hedeflerimizden kopmamaktır. Bir yandan sınırlarımızı korur, sınır ötesi harekâtlarımızı yürütürken diğer yandan beldelerimize, ilçelerimize, illerimize hizmet götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Siyasi ve diplomatik mücadeleyi yürütürken milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine izin veremeyiz".

"Bir yandan medeniyet ve tarihimizin getirdiği sorumlulukları yerine getireceğiz bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. AK Parti'yi farklı kılan bu iki misyonu yerine getirebilmiş olmasıdır. Hangi fitne ve fesat girişimiyle karşılaşırsak karşılaşalım bu perspektifi asla kaybetmeyeceğiz. Elbette hiçbir iftira ve yalanı cevapsız bırakmayacağız, ama karşımızdakiler gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline dönüştürmeyeceğiz. Tüm dava arkadaşlarıma siyasetimize bu anlayışla sahip çıkmalarını istiyorum. Dürüstlük bizim işimiz. Çamur, çöp bunlara cevap vermeyeceğiz, bunları biliyoruz. En son Yalova meselesi. Hak yerini buldu mu? Buldu. Demek ki işimizi iyi takip edersek, meclis üyelerimizle beraber işi takip ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor. Yalova'da çıktı ve sonunda orada yapılan seçimde Cumhur İttifakı birlikte bizim arkadaşımız Yalova Belediye Başkanı oldu."

