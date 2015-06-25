Erdoğan, 'anayasal çizgilerimde kalacağım, koalisyona zorluk çıkarmayacağım' mı dedi?

MHP ile koalisyon ihtimalinin düşmesi, erken seçimde Kürt oylarını daha da kaybedeceği endişesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da AKP-CHP koalisyonuna sıcak baktığı öne sürüldü. Erdoğan’ın aracılarla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Anayasal çizgilerimde kalacağım. Koalisyon hükümetine zorluk çıkarmayacağım” mesajı gönderdiği iddia edildi.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, siyasi kulislerde AKP-CHP koalisyon seçeneğinin şansını artıran üç gelişmeye işaret ediliyor. Hem AKP-Ahmet Davutoğlu, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hem de CHP cephesinde yaşanan bu üç gelişme şöyle ifade ediliyor:

'Davutoğlu seçim istemiyor'

AKP-CHP koalisyonuna ilişkin ilk güçlü işaret olarak Başbakan Davutoğlu’nun koalisyon konusundaki açıklamalarına dikkat çekiliyor. Davutoğlu’nun seçim öncesinin tersine tüm partilere kapılarının açık olduğu, kırmızı çizgi olmaksızın uzlaşma aradıkları ve bu tablodan mutlaka koalisyon çıkarmak gerektiğine ilişkin açıklamalarının altı çiziliyor. Davutoğlu, partisinde 3 dönemlikler ve başka bazı iç tartışmalar yerine hızla hükümeti kurarak uzun vadede partiye damgasını vurmayı öngörüyor.

'Saray’dan al haberi'

AKP-Seçimden sonra sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP-MHP koalisyonunu istediği bilgisi kulislere yansıdı. Ancak dünden itibaren bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ya da görüşünün değiştiğine ilişkin bir olay anlatılıyor. Buna göre Erdoğan’a çok yakın bir mahkeme başkanı başka yargı mensupları ve bazı iş dünyası temsilcilerinin de olduğu bir yemekte AKP-CHP koalisyonunu işaret etti. Mahkeme başkanının “MHP’yle koalisyon sorunların çözümü için gerçekçi olmaz. Kısa vadede erken seçim riski taşımaya, biriken sorunları çözecek tek formül AKPCHP koalisyonudur” sözlerinin altı çiziliyor. Saray’a çok yakın olduğu ifade edilen mahkeme başkanının bu sözleri, Erdoğan’ın AKP-CHP koalisyonuna karşı direnç içinde olmayacağının göstergesi sayılıyor.

'Saray’dan kurtul'

Dünden itibaren CHP’de de AKP ile koalisyonla ilgili katı tutumun değişmeye başladığına ilişkin işaretlere de görülmeye başlandı. CHP içinde, “AKP ile CHP arasında başlayabilecek bir koalisyon müzekeresini Saray’ın engellemeyeceğine” ilişkin ilk yorumların yapılması da dikkat çekiyor. Koalisyon görüşmelerinde CHP’nin Davutoğlu’na, “Koalisyon iki partiden oluşacak. Üçüncü bir odak olamaz. Dolayısıyla CHP ile bir koalisyon oluşması halinde AKP de özgürleşecek, kendi üzerindeki gölgelerden kurtulacak, bağımsızlığını ilan edecek” diyerek koalisyonun AKP’yi Erdoğan’dan kurtaracağı mesajı vermesi bekleniyor.