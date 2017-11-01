Erdoğan: AKM yıkılıyor; pazartesi yeni opera binasının lansmanını yapacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılıp yerine daha büyük ve modern bir mimari ile opera binası inşa edileceğini söyledi.

6 Kasım pazartesi günü yeni opera binasının lansmanını yapacağını da belirten Erdoğan, "İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz" diye konuştu.

Beştepe'deki Turizm Şûra'sında konuşa Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



''Turizmde Türkiye çok zengin bir arşive sahip. Bu zengin arşive sahip olmamıza rağmen acaba turizmdeki çekim alanı dört dörtlük eksiklerimiz nelerdir bunları bulup çıkarmamız lazım. İnsanların görme tanıma dinleme dinlenme anlamından turizmin insanlığın tarihi kadar eski bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür. Turizmin bir sektör haline dönüşmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. Hizmet sektörü denildiği zaman turizm bu işte başı çekiyor. Türkiye geniş potansiyeli ile bu süreci yakından takip etmesi gereken ülkelerin başında geliyor.

Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan gelişmelerle ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizmimize çok ciddi bir darbe vurmuştur. Turist sayımız geçtiğimiz yıl 25 milyona kadar gerilemiştir. Turizmde gelen turist sayısına paralel geliri elde edemiyoruz. İnsanlar artık iyi bir müzik dinlemek kadar o müziğin nasıl icra edildiğini görmek istiyorlar. Gastronomi turizmi de rağbet gören bir turizm çeşididir. İnanç turizmi aynı şekilde insanların ilgisini çekmektedir. İnsanlar artık sadece dinlenmekle gezmekle yetinmiyor gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak tecrübe etmek istiyorlar. İnsanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da biriktirmeye önem veriyorlar. Bizimle aşık atabilecek denizi dağları ovaları insanı başka bir güzelliğe sahip kaç ülke bulunabilir?

''Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz"

Kapısına gelene öyle ters bakan bir millet değiliz biz. Ülkemize gelen turiste gezdiği çarşıdan aldığı otantik eşyadan ziyade Türk örfünü adetini sunduk sunuyoruz sunmaya da devam edeceğiz.

Biz İstanbul gibi mücevher değerinde bir şehrin potansiyelini dahi tam olarak kullanabilmiş değiliz. Son dönemde karşımıza çıkan ve çıkartılan engeller bizim için geleceğimizi inşa ederken dikkate alacağımız birer tecrübedir.



Müşterisiz iş motorsuz otomobile benzer. Görüntü tamamdır ama sizi hiçbir yere götüremez. Yapmamız gereken müşterinin haberdar olmasını sağlamak sonra bunu en güzel şekilde sunmaktır.

"AKM yıkılıyor"

Türkiye son birkaç yıldır ekonomik saldırılara da maruz kalıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi art niyetli notlarını artık kimse ciddiye almıyor. Biz işimize bakacağız. Biz tüm dünyaya hakikatleri göstermenin anlatmanın gayreti içinde olacağız.

Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz 2 bin kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.''