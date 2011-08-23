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Erdoğan: Akıttıkları kanda boğulacaklar

Başbakan Erdoğan, Ankara – Konya Yüksek Hızlı Tren hattının açılış töreninde konuştu.

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Libyalı muhaliflerin Kaddafi’nin karargahını ele geçirdiği saatlerde konuştu. Erdoğan, Beşşar Esad yönetimini kastederek 'akıttıkları kanda boğulacaklar' dedi.

Başbakan Erdoğan, Ankara – Konya Yüksek Hızlı Tren hattının açılış töreninde konuştu. 

Ankara’dan bindiği ve bir süre kullandığı trenle 1.5 saatte Konya’ya giden Erdoğan, burada Suriye ve Libya mesajları verdi.

Erdoğan, Suriye yönetimini kastederek, 'akıttıkları kanda boğulacaklar' ifadesini kullandı.

"Bayram öncesi Suriye, Libya, Bahreyn ve Mısır’daki kardeşlerim için için dua ediyorum" diyen Başbakan Erdoğan, "Suriye’de akan kan dursun istiyorum. Zulm ile abad olunmaz, zulm ile abad olmaya çalışanlar akıttıkları kanda boğulacaklardır" ifadesini kullandı.

Libya için de dua ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kardeşlerimizin, arzu ettikleri güne an ve an yaklaştıklarını görüyorum. Umarız bayrama barışı taçlandırarak girerler" şeklinde konuştu.

Bu arada açılış törenine, Libyalı muhaliflerle bugün Bingazi’de biraraya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.


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