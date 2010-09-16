-ERDOĞAN ''AKİL ADAMLAR''LA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari ve başkanlığındaki Bağımsız Türkiye Komisyonu heyeti ile görüştü. Erdoğan, Ahtisaari ve beraberindeki heyetle Dolmabahçedeki Başbakanlık Ofisi'nde saat 12.00'de biraraya geldi. Basının başında görüntü almasına izin verilen görüşme, bir saat sürdü. Görüşmede, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış da hazır bulundu.