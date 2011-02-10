-ERDOĞAN AKDENİZ OYUNLARI İÇİN DEVREDE MERSİN (A.A) - 10.02.2011 - 2013 Akdeniz Oyunlarını Mersin'e getirmek için çalışmalar sürerken Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi (ICMG) yönetim kurulu tarafından istenen ''Garanti Mektubu''nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı ve komiteye iletildiği bildirildi. AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında İtalya'nın Pescara kentinde yapılan oylamada, 17. Akdeniz Oyunları'nı Mersin'e getirebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, ancak çabaların sonuçsuz kaldığını ve 2013 Akdeniz Oyunlarının ev sahipliğini de Yunanistan'a kaptırdıklarını hatırlattı. Bunun akabinde ev sahipliği için hedeflerini 18'incisi yapılacak olan 2017 Akdeniz Oyunları olarak belirlediklerini anlatan Tüzmen, bu yöndeki çalışmalar sürerken, Yunanistan'ın oyunların 17'incisini ekonomik nedenlerden dolayı yapamayacağını açıklamasıyla Mersin'in yeniden umutla dolduğunu söyledi. Şu an Mersin'in 2007 yılında hak ettiği 17. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapması yönünde, uluslararası kamuoyunda yoğunlaşan çalışmaların sonuç vereceğine inandığını dile getiren Tüzmen, şöyle konuştu: ''Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi (ICMG) yönetim kurulu yapılan olağanüstü toplantısında alınan kararla, ekonomik kriz nedeniyle birçok yükümlülüğü yerine getiremeyen Yunanistan'ın Volos kentinden 2013 Akdeniz Oyunları'nı düzenleme hakkını geri almıştır. Bu karar neticesinde, 2013 Akdeniz Oyunları'nı Mersin'e getirmek için yapmış olduğumuz görüşmelerde, Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi (ICMG) yönetim kurulu, hükümetimizin, devlet garantisini belirten Garanti Mektubu'nun kendilerine ulaştırılmasını istemişlerdir. Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi'nin talep ettiği, mektup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve komiteye iletildi. Bu imza neticesinde, 17.Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de yapılabilmesi için tüm imkanlar devlet tarafından sağlanacak ve garantörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır.'' 26 branşla, dünyada en çok spor dalının bir arada yapıldığı bir organizasyon olan Akdeniz Oyunları'nın Mersin'e ve Türkiye'ye ciddi ekonomik katkı sağlayacağına dikkati çeken Tüzmen, ''Akdeniz'e kıyısı olan 24 ülkenin katılımı ile 4 yılda bir gerçekleştirilen, yaklaşık 3 bin 500 sporcunun mücadele ettiği ve olimpiyat kurallarının geçerli olduğu 15 gün süren büyük bir organizasyon olan Akdeniz Oyunları ilk defa 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlendi. 6'ncısı 40 yıl önce 1971'de İzmir'de gerçekleştirildi. Hedefimiz, bölgemizin kalkınmasında çok önemli bir yer tutacak olan, toplumsal, kültürel ve sosyal yakınlaşmayı sağlayan, 17. Akdeniz Oyunları'nın 40 yıl sonra Mersin'de düzenlenmesini sağlamaktır'' diye konuştu. Bundan sonraki süreçte güçlü lobi çalışmalarıyla ev sahipliği için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Tüzmen, Erzurum'da yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na kısa sürede hazırlanılarak gerçekleştirilmesinin Türkiye için iyi bir referans olduğunu söyledi.