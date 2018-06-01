"Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş aşamasında ABD'ye gitti, kimlerle görüştü bilmiyorum"

AKP kurucularından, CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın parti kurulurken ABD'ye gittiğini söyledi. Şener, "Kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim" diye konuştu.

Siyaset gündemi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan, AK Parti kurulurken Fethullah Gülen'den icazet almaya ABD'ye gitti" iddiasını konuşuyor.

AKP'nin kurucusu isimlerinden olan Abdüllatif Şener de tartışmaya dahil oldu. Şener, şu açıklamayı yaptı:

''Sayın Erdoğan, Ak Parti kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kuruluş safhasında gitmiştir; ama bu gidişi sırasında veya ABD'de bulunduğu sırada kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim. Çünkü bu programda yanında başta Abdullah Gül olmak üzere, Turan Çömez olmak üzere bazı isimler vardı. Bu isimlerde öyle bir ziyaretle ilgili bilgi vermedi. Ben de merak edip sormadım. Bu konuların bugün tartışılıyor olması, seçim atmosferindendir ve bunu da doğal olarak karşılamak lazım. Biri bir iddiada bulunuyorsa, diğeri de o iddia gerçek değilse, onun öyle olmadığını söylemesi lazım. Sayın Erdoğan'ın sürekli aynı isimlerle gittiğini söyleyemem. Daha sonra iktidar döneminde, belki de Türkiye cumhuriyet döneminde ABD'ye en fazla giden başbakan ve cumhurbaşkanıdır. 'Bu gidişlerinde aynı isimlerle mi giderdi' derseniz, buna katılmam, her programında farklı isimler olurdu. Ama hiçbirinde ben olmadım.''