-Erdoğan: ''AK Parti'nin erimesini bekleyenler, kendileri eridi'' ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizden, 9 yıl boyunca iktidar yorgunluğu, metal yorgunluğu bekleyenler beyhude beklediler. AK Parti'nin erimesini, tükenmesini, yorulmasını bekleyenler, kendileri eridiler, kendileri tükendiler, kendileri yoruldular'' dedi. Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'li Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddialara ilişkin ''Kılıçdaroğlu'nun, zaman zaman bakıyorsun çek sahteciliği yapan yanında taşıdığı adamları var biliyorsunuz. Onların laflarıyla benim belediye başkanıma takılıyor Kayseri'de. Mahkeme karar verdi, seni tersledi. Yaptıklarının ne denli yanlış olduğunu söyledi. Peki benim belediye başkanımdan özür diledin mi? Sen neye inanacaksın, sen neyle acaba tatmin olacaksın. Bunların dürüstlük yanından geçmiş değil'' diye konuştu. -''Metal yorgunluğu bekleyenler, beyhude beklediler''- ''Şundan herkes emin olsun: AK Parti, milleti, milletin değerlerini, milletin fertlerini öğüten o köhne çarka kendisini asla kaptırmadı, kaptırmayacak'' diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AK Parti, Türkiye'de on yıllardır devam eden kısır döngünün içine girmemiştir ve girmeyecektir. AK Parti, bu kısır döngüyle cesaretle yüzleşen, cesaretle hesaplaşan, bu kısır döngüyü, milletle birlikte cesaretle kıran, bozan bir partidir. Aynı kararlılıkla, aynı samimiyetle, milletimizle el ele, gönül gönüle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tüm teşkilatımızla, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, yerel yönetimlerimizle, bu ülkenin aydınlık yarınları için ter dökmeye, emek sarf etmeye devam edeceğiz. Biz, başkalarına benzemeyiz. Bizden, 9 yıl boyunca iktidar yorgunluğu, metal yorgunluğu bekleyenler beyhude beklediler. AK Parti'nin erimesini, tükenmesini, yorulmasını bekleyenler, kendileri eridiler, kendileri tükendiler, kendileri yoruldular. Biz ise milletin daha fazla desteğini alarak, milletle birlikte, Türkiye ile birlikte büyüyerek bugünlere geldik. Bu teşkilat, yoruldukça koşan, koştukça açılan yağız atlar gibidir. Biz her sabah, taze bir heyecanla, her sabah taze bir umutla yeni güne gözlerimizi açıyoruz. Fitne, nifak, çekişme, rekabet, hırs ve ihtiras bu partiye, bu teşkilata bugüne kadar sirayet etmedi, Allah'ın izniyle bundan sonra da etmeyecek. Önümüzdeki süreçte inşallah muhabbetimizi daha da artıracağız. Önümüzdeki süreçte, safları daha da sıklaştıracağız. Türkiye'ye çok hizmetler, çok eserler kazandırdık, hep birlikte Türkiye'yi daha da büyüteceğiz.'' -''Ocak ayında ihracat yüzde 10 arttı''- Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak ayında ihracatın 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış sağladığını belirterek, ocak ayında ihracat rakamının 10 milyar 554 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Erdoğan, ''Hani bazıları '2012, 2011'den kötü olacak' diyor ya böyle bir beklenti içine giriyorlar, çok büyük bir sevinçle bunu bekliyorlar. 'Ülke geri gitsin de ne olursa olsun' dertleri bu ama biz Allah'ın izniyle bunları sevindirmeyeceğiz'' dedi. -9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı- Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına parti rozeti taktı. Erdoğan, Kütahya'nın Emet ilçesinin Çerte Belde Belediye Başkanı Mehmet Ali Kızıltan, Günlüce Belediye Başkanı Cemil Korkut, Gediz ilçesi Üzümlü Belde Belediye Başkanı Ali Aslan, Mardin-Midyat'ın Acırlı Belde Belediye Başkanı Hasan Pala, Muğla-Fethiye'nin Kadıköy Belde Belediye Başkanı Adem Ayat, Ordu-Korgan'ın Çayırkent Belde Belediye Başkanı Muzaffer Çakmak, Ordu-Kumru Fizme Belde Belediye Başkanı Hikmet Bilü ile Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Fuat Yaşar Atan ve Saray Belediye Başkanı Ünal Özarslaner'e parti rozeti taktı. Erdoğan'a, Muğla Fethiye'den getirilen bir kilim ile üzerinde eşi Emine Erdoğan'ın ve kendisinin fotoğraflarının işlendiği çini tabak hediye edildi.