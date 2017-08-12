Erdoğan: AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış herkes defolu hale gelmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye ‘örtülü ambargo’ uygulandığını öne sürerek, “Türkiye yaklaşık 1 asır sonra kazandığı İstiklal mücadelesini asla unutmayacaktır. DEAŞ'la, FETÖ'yle yürütülen tüm mücadeleler, İstiklal mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Maruz kaldığımız örtülü ambargoların sebebi de bulur. Gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız?” diye sordu.

Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, hakkın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?

Gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız? Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sananlara köşeye sıkıştırmaya var mıyız. Bizim kuvvetimizi kestiklerini sananların sırtını yere getirmeye var mıyız? Bizi silahları ile teknolojileri ile alt edebileceklerini sananlarla daha güçlü silahlarla teknolojilerle cevap vermeye hazır mıyız?

Isparta kadim bir şehir. Son 800 yıldır da Türk milleti olarak bu topraklarda kendi hükümranlığımız altında yaşıyoruz. Bu süreçte ne zaman devletimiz güçlü olmuşsa, güvenliği sağlamışsa, imar faaliyetlerini arttırmışsa, adaleti tesis etmişse Isparta büyümüş, ilerlemiş, refah ve huzur içinde yaşamıştır. Bir dönem Celali isyanları gibi iç karışıklık, deprem ve sel gibi tabii afetler şehri epeyce hırpalamıştı. Isparta bayrağı ve ezanı tehdit altına girdiğinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan mücadelesini vermiş bir şehirdir. Bu vesileyle Hafız İbrahim Efendi başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm sarıklı, kalpaklı kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını aynı şekilde yad ediyorum. Ispartalılar 15 Temmuz'da Hafız İbrahim Efendi'nin torunları olduklarını göstermişlerdir.

“İdam parlamentodan geçip bana gelirse ben onaylarım”

Bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde ben bu idamı onaylarım. Şu ne der, bu ne der ben ona bakmam! Allah ne der? Ben ona bakarım. Bize yakışan tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK'nın bilmem nesi imiş, asla! Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz.

Cumhurbaşkanlarıyla, Meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize ne düşüyor? 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek, güçlendirmek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız. AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir, defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için, donanımı olan projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışının içinde olmadık. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkumiyet, bir mecburiyet olarak görmedik.

Kılıçdaroğlu'na 'Şişli Belediyesi' tepkisi

Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Varsın birileri ülkesinin değil terör örgütlerinin safında yer alsın, beraber sözde adalet yürüyüşü yapsınlar. Bunlara ben diyorum ki önce siz İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işçilerinizin adaletle haklarını verin. Şişli Belediyesi'ndeki taşeron temizlik işçilerinin önce adaletle haklarını verin. Sen daha bunları halledemiyorsun, kalkıp Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun.

Bu sene 26 Ağustos kutlamalarında inşallah Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak, bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz. Malazgirt Ovası'ndan inşallah sesleneceğiz.