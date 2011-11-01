Erdoğan: AK Partili olması bir şeyi değiştirmez

T24

Alman vakıfları



Bedellei askerlik



Van depremi



"Milletvekilimiz Fatih Çiftçi ile ilgili soruyu yanlış soruyorsunuz. 'Yıkılan binalara ruhsat verdi' diyorsunuz. Burada yapı kontrolü denilen bir kurum vardır. Milletvekilimizin hangi binalara ruhsat verdiği konusunda bilgim yok. Sayın Kılıçdaroğlu acaba CHP'li belediye başkanları için bunu dile getiriyor mu? Eğer yapı kontrolu yapan kurumlar bu işi yapmıyorsa, zemin etüdleri iyi yapılmıyorsa böyle sıkıntılar olur. Bunun için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Milletvekilimizin hangi inşaatlara verdiği bilgim yok. Bu tür binalar varsa, bunlarla ilgili gerek yapı denetim kuruluşları gerek belediye başkanlarının ortak sorumlulukları vardır. Partimin bir milletvekili olması olmaması bir şeyi değiştirmez. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde CHP'li belediyelerin olduğu yerler için bunu konuşuyor mu? Bunu bir defa genelleyelim. İlke haline getirelim."CHP'nin kendisiyle ilgili verdiği gensoru önergesine de yanıt veren Erdoğan, "Biz artık bu CHP'nin gensorularından bıktık. Çok sulandı. Çok sulandığı için cevap vermeye bile gerek görmüyorum. Ama Alman vakıflarının CHP'ye kâbus olması da manidardır. Benim sözüm sadece Alman vakıflarıyla ilgili değildi. Aynı zamanda kredi kuruluşları da Alman Kalkınma Bankası gibi de vardı sözlerimde. Almanya'da gündeme geldiğinde bunları da konuşacağız" dedi.Başbakan, "Yeni bir çalışma değil eski bir çalışma ama süreç itibarıyla 'şu gün olacak' diye bir şey yok. Bizim de tabii gönlümüzde yer alan bir an önce neticelendirip, tüm çerçevesini, içeriğini açıklamak suretiyle bu adımı atmaktır. Tahmini çerçevesi ne olacak, içeriği ne olacak bunun üzerindeki çalışmalarımızı Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla yapmak suretiyle belli bir noktaya getirdikten sonra zaten açıklarız. Ama şu anda 'içeriğinde şu var, tarih şudur' dememiz yanlış olur. Netice alacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu."Hedefimiz 8 ay gibi bir sürede Elazığ'da, Bingöl'de olduğu gibi kalıcı konutları bitirip, sahiplerine teslim etmek. Eğer borçlanma durumu söz konusu olursa 20 yıl gibi bir vadeyle kendilerini konut sahibi yapacağız. Buralarda faiz uygulaması kesinlikle olmayacak."