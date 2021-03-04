Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan, "AK Parti’de kadim davamız dışında hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. İlkeli ve gayretli şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimizden aldığımız desteği de artıracağız." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin geleceğinde bugünkü haliyle CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz"

Taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz, emin olunuz Türkiye’nin geleceğinde yapısı ve üslubu itibarıyla bugünkü haliyle CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz.

İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkûmdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yatırımlara, projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır.

CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Bir süredir yaşadığımız her hadise bu partinin bölücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sınır tanımayan gerçek yüzünü daha belirgin ortaya çıkartıyor.

"İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz"

Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız. Milletimiz siyasi tercihini belirlerken kadrolara ve programlara da bakar. Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz.

"Son 2-3 yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır"

AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren biziz. Son 2-3 yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini ülkemize biz kazandırdı. Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformlarının çatı düzenlemesidir.

"Önümüzdeki hafta ekonomik reform paketini açıklayacağız"

İnsan hakları eylem planını paylaştık, ekonomik reform paketini de açıklayacağız. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız.

CHP'li belediyelere tepki

Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi... Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar.

"Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş"

Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü yıkmak için hazır bekleyenlerin CHP'nin belediyelerinde kör kesilmesi...

"Kendileri gibi düşünmeyen herkese küçümseyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız"

Bunların derdi ülkenin hukukunu savunmak değil. Marjinal ya da çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Kendileri gibi düşünmeyen herkese küçümseyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

Türkiye zor şartlarda başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor"

Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığından taviz vermeyeceğiz. Büyüme rakamımız yüzde 1.8 olarak açıklandı. Muhalefete sorsanız 'Battık' derler ama Türkiye zor şartlarda başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor.