Erdoğan: AK Parti bayrağını üniversitede, liselerde dalgalandırmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bitlis’te halka hitap ettiği sırada gençlere yönelik olarak “Gençler, 2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, üniversitesinde, liselerinde AK Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” dedi.

İl kongresine katılan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de şunları söyledi:

“Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”

AP'ye tepki

Erdoğan, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiren Avrupa Parlamentosu yetkililerine tepki gösterdi. “Bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı" diyen Erdoğan, "Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek" ifadesini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde gençlere seslenen Erdoğan, “Gençler, 2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, üniversitesinde, liselerinde AK Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” diye sordu.