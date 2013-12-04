Erdoğan ailesi üniversite kuruyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kızı, damadının ağabeyi, oğlunun kayınvalidesi, eniştesi ve kızının eltisinin de üyeleri arasında bulunduğu bir vakıf, İstanbul'da İbn-i Haldun adıyla üniversite kuruyor. Üniversite, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulacak. Vakıfta, AKP milletvekilleri ve Belediye başkanları da bulunuyor.

Gazeteport'un haberine göre bu konudaki yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarı uyarınca İbn-i Haldun Üniversitesi, Eğitim, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinden oluşacak. Tasarının gerekçesinde, 2012 yılında 1 milyon 895 bin kişinin yükseköğrenim için talepte bulunduğu, ancak 865 bin 482 öğrencinin üniversitelere yerleştirildiği belirtildi. Yeni üniversitesinin yükseköğretim talebine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Üniversiteyi kuracak olan ve halen 12 ayrı kız yurdu işleten TÜRGEV'in yönetim kurulunda, Başkan yardımcısı olarak Bilal Erdoğan yer alıyor. Vakfın genel kurul üyeleri de şu isimlerden oluşuyor:

Bilal Erdoğan (Erdoğan'ın oğlu), Esra Albayrak (Erdoğan'ın kızı), Serhat Albayrak (Erdoğan'ın damadının ağabeyi), Reyhan Uzuner (Bilal Erdoğan'ın kayınvalidesi), Ziya İlgen (Erdoğan'ın eniştesi), Şule Albayrak (Esra Albayrak'ın eltisi), Ahmet Ergün (Erdoğan'ın yakın arkadaşı), Bülent Turan-Mustafa Ataş ve Doğan Kubat (AKP İstanbul Milletvekilleri), Hasan Can (AKP Ümraniye Belediye Başkanı), Mevlüt Uysal (AKP Başakşehir Belediye Başkanı), Mustafa Demir (AKP Fatih Belediye Başkanı), Yasemin Solmaz (İşadamı Remzi Gür'ün kızı), Zeynep Eker Ayhan (Tarım Bakanı Mehdi Eker'in kızı)