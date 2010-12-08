Erdoğan Ahmet Kaya'yı anma gecesine katılacak

T24 - Başbakan, 11 Aralık’ta Ahmet Kaya’ın anma etkinliğine katılacak. Kılıçdaroğlu da davete olumlu yanıt verdi. Gecede, Gülten Kaya’ya Hrant Dink’in eşi Rakel Dink eşlik edecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Paris’te mezarını ziyaret etmesinin ardından Başbakan Erdoğan da İstanbul’da düzenlenecek Ahmet Kaya’yı anma toplantısına katılacak. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



11 Aralık Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek etkinlikte hükümetten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’te anma toplantısını izleyen isimlerin arasında yer alacak. “An Gelir, Onsuz 10 yıl” adlı anma etkinliğini suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile Gülten Kaya yan yana izleyecek. Kılıçdaroğlu da dün Meclis’te Başbakan Erdoğan’ın, Ahmet Kaya için düzenlenen anma programına katılacağı hatırlatıldığında, “Gülten Hanım davet etti. Ben de ona ’Takvim müsait olursa niye gelmeyeyim?’ dedim. Daha takvime bakamadım. Bilmiyorum ne var” diye konuştu.





25 sanatçı katılacak



Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın sahibi olduğu Gam Production ve tertip komitesi tarafından organize edilen etkinliğe 25 sanatçı ve grup katılacak. Etkinliğin açılış konuşmasını yönetmen Sırrı Süreyya Önder yapacak. Sahnede ise Rojin, Fuat Saka, Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi, Levent Yüksel, Moğollar, Ezginin Günlüğü, Yavuz Bingöl ve Ermeni Sayat Nova Korosu Ahmet Kaya şarkıları söyleyecek. Etkinliğe katılan sinema soyuncusu Settar Tanrıöğen bir türkü seslendirirken, Mehmet Aslantuğ ve Kenan Işık ise şiir okuyacak. Ahmet Kaya’nın Türkiye’de yaptığı son turneyi içeren “Ülkemde son turnem” isimli DVD ile yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Uçurtmam tellere takıldı” isimli belgesel de ilk defa gecede gösterilecek. Etkinliğe katılan en ilginç grup ise Bandista. Geceyi düzenleyen tertip komitesi üyesi Ragıp İncesağır, etkinlikle ilgili detayları ise şöyle anlattı: “Biz gönderilen 1400 davetiyeyi isim, isim belirledik. Onun dışında Beyoğlu İstiklal Kitabevi, Bakırköy Beyaz Adam Kitabevi ve Kadıköy’deki Karga Sanat’ta 600 davetiye dağıtıldı. Bugün (dün) itibariyle davetiyeler tükendi. Kitabevlerine davetiyeleri tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz kişilere verin uyarısı yaptık. Onun için etkinlik sırasında katılacak siyasilere ve Başbakan’a yönelik bir provokasyon beklemiyoruz. Salonda iki bin kişilik bir grup anma etkinliğini izleyecek.”





Kaya onun için söylemişti



Başbakan Erdoğan’la Ahmet Kaya’nın dostluğu eskiye dayanıyor. 29 Ekim 1998’te Cumhuriyet’in 75. Yılı için Kazlıçeşme’de düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Pınarhisar Cezaevi’ne girmeden bir veda organizasyonuna dönüşen konserde Ahmet Kaya da sahne almıştı. Sahneye çıkan Ahmet Kaya “Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümünde daha güzel günleri yaşamak, inanca saygının, düşünceye özgürlüğün olduğu cumhuriyetlerde ve artık şarkı söyleyenlerin, şiir okuyan insanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde görüşmek üzere... Cezaevindeki bütün tutuklular ve cezaevine girecek bütün yürekli insanlar için...” dedikten sonra Şafak Türküsü’nü okumuştu. 12 yıl sonra bu görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamayan Başbakan Erdoğan ise “Sağolsun orda da bizi yalnız bırakmadı” diyerek Kaya’yı anmıştı. İncesağır, “Başbakan Erdoğan’ın vefa gösterdiğini düşünüyoruz” dedi.





GECENİN SÜRPRİZİ BANDİSTA



Etkinliğe katılan en ilginç grup ise Bandista. Sokak müziği yapan ve muhalif bir grup olan Bandista, Ahmet Kaya’nın bir bestesi üzerine sözlerini kendi yazdıkları yeni bir şarkıyı seslendirecek. Bir sokak grubu olan Bandista etkinliğin çıkışında sokakta davetlilere kendi şarkılarını söyleyecek.



