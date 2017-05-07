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Erdoğan: Ah Suriye, keşke seni tanımasaydım...

"Diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz"

07 Mayıs 2017 11:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen 'Mukaddes Emanetler Işığında Sergi ve Konferansı'na katıldı.

DHA'nın haberine göre, Erdoğan konuşmasında, Suriye ve Irak'ta yaşananlara değinirken, "Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabi bu çok daha ağırımıza gidiyor" dedi.

Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan acılar, Müslümanlar olarak mukaddes emanetlerde sembolleştirdiğimiz, değerlerimize yeterince sahip çıkamadığımızın en büyük ispatıdır. Asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabi bu çok daha ağırımıza gidiyor. Bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor" diye konuştu.

"Diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz"

"Diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Mukaddes emanetlere olan saygımız, bunların korunması, muhafazası konusunda çok önemli sanat eserlerinin ortaya konuşmasına vesile olmuştur. Bu emanetlere kıyamete kadar, canımız pahasına sahip çıkmakta, onlara hürmeten yapılan eserleri devam ettirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı. 

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ErdoğanSuriyekeşke seni tanımasaydımdiğer dinler

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