Erdoğan: Afrin'e doğru hareketlenen rejim güçleri, top atışlarıyla geri çekildi; o dosya şimdilik kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine bağlı milis grupların Afrin'e girdiği iddiaları ile ilgili "Afrin'e doğru pikaplarla hareket ettiler. Top atışları sonucu geri dönmek zorunda kaldılar. Bu dosya da şimdilik burada kapanmış oldu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi. İki lider görüşmlerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Makedonya'daki yatırımlarınızı artırma çalışmasındayız. Makedonya terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi artırma konusunda karar lı olduğumuzu satın başbakanımızla görüşmesinde ortaya koymuştur.

Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları gerçekten görmek istiyoruz. Makedonya'da huzur ve barışın korunması önem teşkil ediyor. Türkiye Makedonya'ya geleneksel desteğini de sürdürmektedir.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

Makedonya'da huzur ve barışın korunması önem teşkil ediyor. Türkiye Makedonya'ya geleneksel desteğini de sürdürmektedir.

Stratejik amaç ve önceliklere gelince Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu noktada Türkiye tarafından Makedonya Cumhuriyeti Ordusu'na maddi ve lojistik desteği açısından teşekkürlerimizi sunuyorum.

Tüm bölgenin karşılaştığı güvenlik sorunu göz önünde bulundurulursa daha sıkı bir iş birliği gerektiği konusunda hem fikir olduk. Terör konusunda egemenlik hakları ve dünya çapında da uluslararası terörizmin önlenmesi konusunda mutabık kaldık. FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarar gördüğünüzün farkındayız. Her türlü terörün farkındayız.

Konuk Devlet Başkanı İvanov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve İvanov, merdivenlerde Türkiye ve Makedonya bayrakları önünde poz verdi.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

"Makedonya'nın anayasal ismini tanıyan ilk ülke olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Bugün neredeysek bundan sonra da yine aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz, oradan bir daha dönmeyiz."

"Top atışları yapılınca geri döndüler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

Erdoğan, "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." diye konuştu.