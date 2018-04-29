Erdoğan: Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere değindiği açıklamasında bu bölgede yeni bir askeri operasyon yapılabileceği sinyalini verdi.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Elazığ kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib operasyonuna değindikten sonra, Türkiye'nin Afrin ve Münbiç'te askeri müdahalede bulunabileceği mesajını verdi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler.

"Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz."

Afrin'de yönetim, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) öncülüğünde fiilli olarak ilan edilen Kuzey Suriye Federal Yönetimi'nin elinde bulunuyor.

Erdoğan konuşmasında, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah desteğini eleştirilerini de sürdürdü:

"Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz.

"Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor.

"Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız."